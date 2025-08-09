Dejan cuerpo baleado plena en vía pública en Guácimo

Un hombre de 25 años fue hallado sin vida la madrugada de este sábado en Guácimo de Limón, con varias heridas de bala en la cabeza.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se reportó a la 1:19 a. m., cuando vecinos alertaron sobre la presencia del cuerpo en plena vía pública.

Según la información preliminar, testigos observaron un vehículo desplazándose por la zona. En determinado momento, el automotor se detuvo y varios ocupantes bajaron el cuerpo, lo dejaron sobre la calle y huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como un joven de apellido Vielches. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.