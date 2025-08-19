Niña de 2 años está grave tras caer desde balcón en Sarchí

Una niña de 2 años resultó herida de gravedad tras caer desde el balcón de una casa ubicada en Sarchí Norte, Alajuela.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes en una casa de dos plantas; la menor se encontraba en el segundo nivel, según confirmó a Teletica.com Steven Umaña, vocero de la Central de Monitoreo de la Cruz Roja.

Tras la caída, la paciente fue atendida por paramédicos y trasladada en ambulancia al Hospital San Francisco de Asís de Grecia, en condición delicada.

Las autoridades no han dado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado actual de salud de la niña.

El caso se encuentra bajo investigación.