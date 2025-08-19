MOPT ordena a Policía de Tránsito verificar que bicimotos cumplan normativa vigente

A través de las redes sociales, múltiples usuarios han compartido imágenes de operativos ejecutados por la Policía de Tránsito que han dado como resultado el decomiso de varios vehículos tipo bicimoto.

Esto, pese a que todavía hay una zona gris respecto a la regulación de estos vehículos, según el criterio de varios especialistas consultados por el programa 7 Días, semanas atrás.



En el espacio, los expertos explicaban que las bicicletas asistidas por un motor de gasolina no entran en la regulación aprobada meses atrás. Según ellos, únicamente podían regularse los vehículos que tenían asistencia por motor eléctrico.

"Hoy en día se puede comprar un motor de combustión que se lo ponen a una bicicleta, hasta modelos que tienen más potencia, pero no tienen el cuerpo de una moto. Entonces, se generó una zona gris de vehículos que no encajan en la definición de la ley", explicó en el reportaje Mario Durán, especialista en movilidad urbana.

Además, Maurizio Piedra, subjefe de Operaciones policiales de la Policía de Tránsito, explicó que hay limitaciones para sancionar a algunos vehículos de dos ruedas.

"Es necesario que se dé una regulación que clarifique qué tipo de vehículos son, qué condiciones deben cumplir y aplicar la ley como se debe", dijo el oficial.

Teletica.com consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes si dicha cartera tiene una decisión definitiva sobre si se deben o no regular las bicimotos.

A dicha consulta, desde el ministerio aseguran que la regulación aprobada recientemente ya aclara todo lo relacionado con las bicimotos e, incluso, hay una orden para que el cuerpo policial competente verifique este tipo de vehículos.

"Recientemente, con una reforma a la Ley de Tránsito se dilucidaron las dudas en este tema, razón por la cual se ha dado la instrucción a la Policía de Tránsito de verificar que los conductores de estos vehículos circulen con los requerimientos que establece la citada Ley", respondió vía correo electrónico Carlos Ávila, viceministro de Transportes.

A día hoy, la Policía de Tránsito puede corroborar si una bicimoto tiene, o no, pedales funcionales. Si los tiene, queda en la zona gris de la legislación, según los especialistas en movilidad urbana. Si el usuario se los quitó o por alguna otra razón no los tiene, entonces puede entrar en la definición legal vigente de “bicimoto” y el conductor debe cumplir con la licencia respectiva, así como otros requisitos.

Este medio, además, consultó sobre el informe presentado por Cosevi meses atrás, en el que el ente de seguridad vial expone el razonamiento por el cual se debe regular también los vehículos gasoasistidos. El jerarca contestó que la Junta Directiva de COSEVI aún no conoce el documento.