Dos casas quedaron reducidas a cenizas en Purral de Goicoechea

Dos casas fueron consumidas por las llamas este lunes en Purral de Goicoechea, en un incendio que movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se registró cerca de las 2:30 de la tarde, según confirmaron las autoridades. Las estructuras afectadas, construidas en madera y zinc, fueron consumidas en su totalidad.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas cercanas.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni traslados al centro médico.

