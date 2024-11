¿Realmente funcionan el jengibre y otros remedios caseros para recuperar la voz?

Cuando una persona pierde la voz, no tardan en llegar recomendaciones como consumir jengibre con limón y miel, y hacer gárgaras con agua de sal o tomillo; pero, ¿realmente funcionan esos remedios caseros?

Ese fue uno de los temas que el programa Su Salud, de Teletica.com, abordó con el doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, en un episodio dedicado a las disfonías; es decir, alteraciones en la voz.

Según el especialista, muchos de estos productos sí pueden generar un alivio; pero en algunos casos pueden ser contraproducentes, sobre todo si se desconoce cuál es el problema específico en las cuerdas vocales.

“Lo primero que necesitamos saber es por qué tenemos la disfonía que tenemos. Hasta que yo no le ponga nombres y apellidos a mi disfonía, es difícil saber, como paciente, con qué estoy lidiando yo. Imaginate que tenga un cáncer de laringe y esté tratando de mejorarlo con jengibre y con miel de abeja. Lo primero es saber por qué es que se está produciendo”, añadió.

“Es algo que si uno quiere usarlo para aliviarse, no tiene ningún problema; pero una cosa es aliviarse y otra tratarme de esa manera, sin saber qué es lo que tengo”, advirtió el médico.

La razón por la que los pacientes pueden sentir un alivio es porque muchos de esos remedios naturales generan cierto grado de antiinflamación. De acuerdo con Saborío, no se puede sugerir que eso, por sí solo, sea efectivo.

“Son recetas que están basadas en el conocimiento de que ese tipo de plantas o de alimentos generan cierto grado de antiinflamación. Cuando vos te lo tomás, ciertamente puede generarte cierto grado de alivio; pero ese alivio puede venir dado por otras situaciones; por ejemplo, cuando me tomo el té caliente, el calor va a hacer que fluya mejor la flema encima de la cuerda vocal y que, por ende, el paciente sienta cierto grado de alivio. No necesariamente es el jengibre, no necesariamente es la miel con limón, que irónicamente dan más reflujo, entonces también podrían ser contraproducentes en el problema de cuerda vocal”, concluyó.