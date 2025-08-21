Condenan a tres años de prisión a Tony Alexander Peña Russell por posesión de arma

Tony Alexander Peña Russell, conocido como “La T”, fue condenado a tres años de prisión por el delito de posesión de arma de fuego. La sentencia fue dictada en una audiencia virtual, debido a que Peña Russell es considerado un criminal de alto perfil.

En el mismo proceso judicial también fue sentenciado un taxista de apellido Guzmán, quien fue juzgado junto a Peña Russell.

Según información publicada por La Nación, Peña Russell permanece a la espera de otros procesos judiciales, en los que figura como presunto cabecilla de grupos de sicarios.