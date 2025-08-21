Video: Aficionados morados encararon a Wanchope y jugadores tras su derrota en Panamá

Un grupo de aficionados del Saprissa que se hizo presente en el estadio Rommel Fernández de Panamá exigieron explicaciones al plantel morado tras caer 1-0 ante el Independiente por la Copa Centroamericana y que compromete su clasificación.

En videos compartidos por el usuario Andrey Hernández se puede observar cómo los aficionados les exigen mejorar su nivel antes de subirse al autobús que los transportaría hasta el hotel de concentración.

Dos de los jugadores de más experiencia del Saprissa como lo son Esteban Alvarado y Kendall Waston se acercaron a ellos para hablar y comprenderles su enfado.

En otro video que también circula en redes, se puede observar que el estratega Paulo Wanchope también se acercó a ellos y les indicó “que tenían razón”, al mismo tiempo que les agradecía por venir a apoyarlos.

Wanchope encarado por los aficionados saprissistas que viajaron a Panamá. El técnico se acercó y les dio la razón.



📹 Andrey Hernández pic.twitter.com/4qCtIHkpLU — Leo (@LeoSandi_CR) August 21, 2025

Saprissa hora deberá ganar al Motagua en la última fecha para clasificar a la siguiente ronda en el certamen del área.




