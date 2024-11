Mamá de mellizos internados por virus sincitial: “En un momento, se los entregué a Dios”

La madre de unos mellizos diagnosticados con el virus respiratorio sincitial contó en el programa Su Salud, de Teletica.com, la angustiante experiencia que vivió, junto a su esposo, cuando los bebés tuvieron que ser hospitalizados por esta causa.

María Fernanda Aguirre y Marco Antonio Quirós pasaron días frustrantes al ver a uno de sus hijos intubado y a otro con apoyo respiratorio, luchando por su vida en un saturado Hospital Nacional de Niños.

Aguirre reveló que los hermanos tuvieron que ser llevados en ambulancia al centro médico pediátrico, ya que en un momento tenían una saturación de oxígeno cercana a 78, cuando no debería bajar de 92.

“Estuvieron 15 días, era bastante complejo porque, como estábamos en el pico respiratorio, todo el hospital estaba saturado. De los 15 días que estuvimos, mi hija estuvo como 10 en Emergencias, porque nunca hubo espacio para poder subirla a la Unidad de Cuidados Intensivos. Estuvo intubada, se tuvo que intubar ahí, en la misma Sala de Emergencias. Los médicos me parecen sorprendentes, son ángeles, definitivamente, dan la vida”, recordó Quirós.

Estos padres describen este episodio como “frustrante”, y hoy agradecen poder compartirlo con otras familias, para que hagan consciencia del riesgo que corren los menores ante virus como este, conocido popularmente como “asesino de niños”.

“Están tan pequeños, que todo depende de ellos, es lo que nos dicen. Pueden hacerles todo lo posible, pero depende de sus hijos si quieren luchar; entonces, usted no sabe si va a pasar. Mi esposo me lo dice, llegó un momento en que yo solo se los entregué a Dios y le dije: ‘Si se los quiere llevar, hágalo ya, pero deme fuerzas porque yo ya no puedo más con esta situación’”, añadió Aguirre.