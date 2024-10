“Estuve al borde de la muerte”, dice paciente que fue hospitalizada por dengue

“Estuve al borde de la muerte”: así describe María José Quesada, de 33 años, su reciente experiencia con el dengue.

Aunque es una persona sana y nunca supo de un contagio anterior, esta vecina de Ciudad Colón sufrió serias complicaciones por la enfermedad. Empezó con cansancio extremo, dolor de cuerpo y fiebre, “como una gripe”, pero esos síntomas empezaron a evolucionar de manera preocupante.​

“Siete días después de que aparecieron los síntomas, iba agravando. Todos los días era un poco más de dolor de cabeza, de cuerpo, y no podía levantarme de la cama.

“La complicación fue en las plaquetas: empezaron a bajar hasta un último examen, que me hice en un laboratorio privado, donde salieron en 10 mil. Ahí fue cuando, inmediatamente, tuve que ir al hospital, porque ya la doctora me dijo: ‘Estamos graves’. Me dejaron internada”, contó la dueña de una boutique de plantas.