¿Su hijo tiene el virus manos, pies y boca? Preste atención a estos signos de alarma

Si su hijo fue diagnosticado recientemente con el virus manos, pies y boca, o si llegara a suceder en algún momento, hay algunos signos de alarma que indican la necesidad de consultar a un médico de manera urgente.

Esta enfermedad, muy común en menores de edad preescolar y escolar, se caracteriza por la aparición de llagas en la boca y brotes en manos, pies, glúteos y otras partes del cuerpo; de ahí su nombre.

Sin embargo, esas “bombitas de agua” no son el primer síntoma, sino que pueden aparecer unas 48 horas después.

“Las manifestaciones iniciales incluyen fiebre baja, de 37.5 a 38.3 grados, no es muy alta; podemos tener hiporexia, o que los bebitos no quieran comer; moquitos, un dolor abdominal leve e intermitente, diarrea, etc. Después vienen los brotes característicos”, detalló el doctor Felipe Segreda, pediatra y neonatólogo.