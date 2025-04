Diecisiete voces brillaron en primera gala de ‘Nace una Estrella’

La sétima temporada de Nace una Estrella (NUE) empezó con fuerza este domingo 6 de abril en el Estudio Marco Picado de Teletica.

La primera gala reunió a 17 participantes que demostraron, uno a uno, por qué sueñan con convertirse en la próxima gran voz de Costa Rica.

El opening estuvo a cargo de los participantes, quienes interpretaron el tema principal del formato, acompañados por la preparada banda dirigida por Rodrigo Lagunas.

El encargado de abrir la noche fue Andrés Zamora, conocido artísticamente como “AndSot”. A sus 27 años, este multifacético músico oriundo de Atenas y vecino de Paseo Colón, se acompañó de cuatro bailarines para interpretar Provócame de Chayanne, con gran dominio escénico.

La multipremiada cantante chilena, Myriam Hernández, le dijo que “pasó la prueba porque tiene mucho carisma” y lo calificó como “showman”. La jueza y cantante costarricense Debi Nova también lo felicitó y le dio un consejo cuando le falte el aire, priorizar la canción antes que el baile.

Vivianne Juárez, de 12 años, fue la segunda en aparecer y primera niña en debutar en esta temporada. Con una emotiva versión de No me queda más, enamoró a los jueces y a los presentes en el estudio.

El maestro Marvin Araya le recomendó grabarse porque la competencia es ella contra ella. La chilena Hernández la llamó “un diamante en bruto”, lo cual repitió el tenor Joaquín Yglesias.

Rosmery Navarro, de 19 años y vecina de Higuito de El Guarco de Cartago, cantó El sol no regresa con fuerza interpretativa. Los jueces coincidieron en que tiene una “voz preciosa”, aunque la mandaron a “despeinarse” para que se sienta más a gusto en escena. Le pidieron más fuerza interpretativa, aunque les gustó en general la presentación de la menor en categoría “Adultos”.

Alejandro Galarza, de 32 años y vecino de San Ramón, presentó Dígale con entrega total. Myriam le pidió cuidar el manejo de los agudos y la afinación, aunque destacó “una interpretación muy tuya”. El maestro Araya agradeció el inicio y le pidió “desahogarte” e interpretar la canción.

Debi dijo que le encantó y agradeció que en su audición Alejandro cantó una canción de la tica y le pidió explotar su musicalidad, ya que él toca piano y guitarra.



Luego fue el turno del pequeño Santiago Abarca, de 10 años, quien desde Patarrá de Desamparados trajo alegría y carisma con Quién será, acompañado de dos bailarinas. El más pequeño en competencia comentó a Teletica.com que quería robarse el corazón de todos y lo cumplió.

La jueza tica, Debi Nova, dijo estar “un poco en 'shock'" gracias al carisma y la energía de Santiago. Subrayó que esa fuerza es la que piden en otros participantes.

Karen Box, quien canta profesionalmente bajo el nombre de Kailin Garibaldi, interpretó Costumbres. A sus 32 años, esta madre de dos hijos se mostró segura en el escenario. La sancarleña, quien vive en Heredia, fue halagada por el calificado panel de jueces.

El tenor Yglesias recordó que él votó por ella en las audiciones, dice que tiene “la voz muy enfrente, lo ideal es eso”. Reconoció “la afinación perfecta” que presentó. El maestro Araya dijo que cantó espectacular.

Después vino Albin Fernández, vecino de Pavas y conocido como “La Ardilla”, quien cantó Cautiva del mar con su estilo característico y 13 años de experiencia musical a cuestas.

“Esto es lo tuyo, me encantó”, indicó el maestro Araya. La jueza chilena destacó el tono de voz de Fernández, quien ama el rock, pero según Myriam “no tienes una voz raspada”.

Maximiliano Cruz emocionó con Si no te hubieras ido. El alajuelense, quien sueña con ser piloto comercial, fue ovacionado por su madurez artística. Debi Nova destacó su capacidad interpretativa pese a su corta edad. En media presentación, a Maxi, como lo llaman de cariño, se le cayó un audífono. Nova alagó cómo no se puso nervioso y manejó el escenario como suyo, pese al incidente.

​"Pusiste la barra muy alta para el primer programa. Tenés muchísimo potencial y control. No es fácil para un adulto, no sé cómo un niño puede sacar tanta paz y control. Solo te voy a recomendar no correr, pero lo demás espectacular", ratificó el tenor Yglesias.