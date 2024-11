¿Es normal sentir mucho dolor menstrual? Preste atención a estos indicadores

¿Es normal sentir mucho dolor durante el periodo menstrual? La respuesta es no; por eso, usted debe prestarle atención a algunos indicadores que le dirán cuándo es momento de consultar a su médico.

En el programa Su Salud, de Teletica.com, el ginecólogo Josué Vargas explicó que, de ninguna manera, los cólicos menstruales deberían ser incapacitantes. Por eso, es muy relevante que entienda qué pasa dentro de su organismo en esos días de regla.

De ahí que sea incorrecto decir que “duelen los ovarios”, ya que su tejido no tiene nervios que lo permitan. El verdadero dolor menstrual se produce cuando se contrae el útero, algo que las mujeres suelen describir como una especie de “mordiscos”, de acuerdo con el entrevistado.

“Cualquier dolor que no le permita hacer actividades diarias, porque un dolor menstrual regular, tiene derecho a tener uno que otro coliquito, pero no debería de incapacitar a la persona para su vida diaria. La persona que tiene dolores que no le permiten ir a trabajar, que no le permiten ejecutar cosas, que la paciente tiene que hacer cancelaciones porque la menstruación es bastante dolorosa, esa paciente, eventualmente, tiene que consultar”, detalló el especialista.