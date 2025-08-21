Asaltos obligan a cerrar negocio familiar en Los Yoses: “Ya no se puede trabajar en paz”

La creciente inseguridad en el país obligó a Eduardo Umaña, emprendedor costarricense, a cerrar su negocio Hobby Arte Planta, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, tras ser víctima de múltiples asaltos en los últimos meses (ver video adjunto de Telenoticias).

“Esta no es la Costa Rica al que estamos acostumbrados. Hay que hacer un llamado fuerte para que la gente siga denunciando, que haya presencia policial, que las leyes realmente se hagan valer. No es justo que quienes trabajamos honestamente tengamos que cerrar la cortina, mientras los delincuentes siguen en la calle”, expresó Umaña.

El negocio, liderado junto a su esposa Teresa Montero, sufrió al menos dos asaltos registrados en cámaras de seguridad. Uno ocurrió a plena luz del día y el otro con violencia, lo que llevó a la pareja a tomar la difícil decisión de cerrar la tienda ubicada en Los Yoses.

La tienda entró en proceso de liquidación y cerrará definitivamente el próximo 30 de agosto. No obstante, la pareja continuará operando su otra sucursal en Escazú, donde esperan seguir recibiendo el apoyo de sus clientes.