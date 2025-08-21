San José concentra mayoría de denuncias por préstamos “gota a gota”

Los préstamos tipo “gota a gota” continúan siendo un problema creciente en Costa Rica, especialmente en la provincia de San José, que concentra la mayoría de denuncias por esta modalidad de extorsión (ver video adjunto de Telenoticias).

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero de 2023 y abril de 2025 se registraron 1.917 denuncias vinculadas a préstamos “gota a gota”. San José lidera con 1.057 casos, seguida por Cartago (390), Heredia (195), Alajuela (194), y otras provincias como Puntarenas, Limón y Guanacaste, que también presentan cifras preocupantes.

El fenómeno no se limita a estadísticas. En las últimas horas, la Policía Municipal de Escazú detuvo a un hombre que, presuntamente armado, llegó a un taller mecánico para efectuar un cobro bajo este esquema.

El criminólogo Erick Villalba explicó que los préstamos “gota a gota” suelen iniciar con aparentes facilidades de pago, pero terminan convirtiéndose en una trampa de extorsión.

Las autoridades recuerdan que, si usted es víctima de este tipo de préstamo, es fundamental presentar la denuncia ante el OIJ, ya que este es el primer paso para desarticular las redes criminales que operan bajo este modelo.