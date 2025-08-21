Banda “Los Lara” bloquea paso policial con muebles y mangueras con clavos en Hatillos

La banda criminal conocida como “Los Lara” ha intensificado sus acciones para impedir el ingreso de la policía en comunidades como 25 de Julio y Aguantafilo, en Hatillo (ver video adjunto de Telenoticias).

Según reportes de la Fuerza Pública, el grupo utiliza mangueras caseras con clavos, sillones y muebles para bloquear las calles, además de lanzar bombas molotov contra los oficiales durante operativos.

Una de las tácticas más recurrentes es la colocación de mangueras con clavos fabricadas artesanalmente, diseñadas para dañar vehículos policiales y retrasar el ingreso de las autoridades. También se han reportado atentados directos contra la vida de los uniformados.

Durante las últimas semanas, tanto la Fuerza Pública como la Policía Municipal de San José han intensificado los operativos en estas comunidades con el objetivo de reducir el dominio territorial de la banda y destruir propiedades utilizadas como búnkeres.

Sin embargo, tras la retirada de las autoridades, el grupo criminal logra restablecerse gracias a su capacidad económica, lo que dificulta el control permanente en la zona.

Hasta el momento, las autoridades contabilizan más de 40 intervenciones en estas comunidades.