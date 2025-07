ADN separa a todo su comité ejecutivo de Guatuso por presuntos vínculos con caso “Tómbola”

La dirigencia del partido Agenda Democrática Nacional (ADN) separó a todo el comité ejecutivo de esa agrupación en Guatuso, luego de conocer presuntos vínculos de sus miembros con el “caso Tómbola”, que investiga la supuesta legitimación de capitales por medio de la venta de lotería legal e ilegal.

Omar Jiménez, presidente de esa agrupación que recientemente firmó una coalición con el PAC de cara a las elecciones presidenciales de 2026, confirmó a Teletica.com que se dio cuenta del hecho la noche de este miércoles, y que este jueves acordaron la separación inmediata de los representantes.

En ese comité aparecen, hasta hoy, dos hermanas de apellidos Acuña Morera que son imputadas en el caso, así como familiares de estas y de otros detenidos.

“Es importante aclarar que esa asamblea cantonal donde fueron elegidos se realizó en el 2021 y de forma virtual, por lo que no tengo conocimiento exacto de las personas. Nunca me he relacionado personalmente con ellas y ayer fue que nos enteramos de la situación”, defendió Jiménez.