Luz Mary Alpízar anuncia precandidatura con el PPSD

La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza inscribió este martes su precandidatura para aspirar a la presidencia con el partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La actual diputada y presidenta de la agrupación es la primera en inscribir su nombre con la agrupación que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves.

Alpízar afirmó que se enfocará en dos principales problemas que tiene el país: la inseguridad y la crisis educativa.

“Es urgente la integración de voces y el reconocimiento de que se requieren grandes consensos para el logro y la paz social costarricense se acreciente.

“No ingenuos de flagelos que hoy tocan nuestra hermosa patria, nos roban familias, jóvenes y cada vez más nuestra niñez, la seguridad de los barrios, la salud de nuestra gente y quizá el más silencioso, pero de gran impacto, la educación deficiente, requiere acciones decididas y oportunas, antes de que sea demasiado tarde, dijo Alpízar.

Además, agregó que buscan que el partido sea formado por personas de varias profesiones y no ser utilizado para otros fines “personales”.