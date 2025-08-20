Estados Unidos presenta acusación y pruebas para extradición de Celso Gamboa

La Embajada de Estados Unidos presentó al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José la documentación necesaria para la extradición del abogado Celso Gamboa.

Así lo confirmó la oficina de prensa la Corte Suprema de Justicia ante una solicitud de Teletica.com.

Entre los documentos está la acusación y el material probatorio que le da sustento. Valga recordar que, bajo el expediente 4:25-cr-00142-JCB-JDL del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, un gran jurado acusa al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública de un cargo de fabricación y distribución de cocaína, así como uno de conspiración.

La información fue remitida el 14 de agosto pasado, pero fue hasta la noche del 19 que esta fue puesta en conocimiento de las partes, según supo este medio.

A las partes se les dio audiencia por 20 días hábiles, en apego a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Extradición.

En el ínterin, se espera que el órgano jurisdiccional resuelva una solicitud de prórroga de la detención provisional del también exfiscal, planteada por la Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público.

La petición del ente acusador, por la que la Procuraduría General de la República (PGR) se manifestó conforme, es combatida por el propio Gamboa, así como por su ﻿defensa técnica﻿, a cargo de los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo.

El exmagistrado permanece detenido desde el 23 de junio pasado y pretende que ahora, mientras se esclarece su situación jurídica, se le dicte arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Tanto el exministro como su representación legal sostienen que es improcedente el pedido de la Fiscalía, en el tanto que se hizo por un plazo indefinido, cuando incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha prohibido tal situación.

La solicitud estadounidense de extradición se estudia a nivel costarricense bajo la sumaria 25-000071-0016-PE.

Sobre el particular, Teletica.com procuró un comentario de la defensa de Gamboa, pero Castillo indicó que todavía no han tenido tiempo de analizar la totalidad de la documentación.