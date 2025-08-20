COSEVI habilita trámite virtual para recuperar patinetas y bicicletas decomisadas
Los dueños podrán gestionar la devolución de sus bienes en línea y deberán cumplir requisitos como cancelar la multa y presentar documentación que pruebe la propiedad.
El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) anunció la puesta en marcha de un nuevo servicio que permitirá a los propietarios recuperar vehículos no inscribibles, como bicicletas, patinetas y otros bienes, retenidos por circular en la vía pública o en espacios no autorizados.
La medida también se aplica a quienes hayan tenido el decomiso de su permiso de conducir por parte de un oficial de tránsito.
El trámite se gestiona de manera digital a través de la página web del COSEVI (www.csv.go.cr
) y requiere el número de la boleta confeccionada en el momento de la infracción. Con ello, se asigna una cita para empezar el proceso de devolución.
“Estamos comprometidos a brindar servicios más eficientes y accesibles a los ciudadanos. Con este servicio buscamos mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar que puedan recuperar sus bienes de manera rápida y segura”, señaló la directora ejecutiva del COSEVI, Nancy Rojas Castillo.
Requisitos para recuperar los bienes
Las personas interesadas deberán presentar cédula de identidad vigente (cédula, pasaporte, DIMEX o TIM para menores), la boleta de infracción y documentos que acrediten la propiedad, como facturas de compra. También puede presentarse una declaración jurada autenticada por notario o funcionario del COSEVI.
El trámite lo puede realizar el propietario o un tercero autorizado mediante poder notarial. Además, es indispensable cancelar la multa impuesta. En el caso de menores de 15 años, deben estar acompañados por padres o tutores.
En el caso de bicicletas, existen condiciones adicionales: la multa debe estar en firme y tanto el conductor como su acompañante deben portar casco y chaleco retroreflectivo al momento de retirarla, además de cumplir las normas de circulación o transportarla adecuadamente.
La directora ejecutiva de COSEVI recordó que la Ley de Tránsito establece obligaciones claras para todos los conductores y usuarios de la vía pública, en especial para quienes adquieren vehículos no inscribibles con fines deportivos o laborales.
“Su uso debe restringirse a los espacios destinados, y con este servicio buscamos también garantizar igualdad de condiciones para la recuperación de los bienes decomisados, bajo un proceso seguro y transparente”, concluyó Rojas.