COSEVI habilita trámite virtual para recuperar patinetas y bicicletas decomisadas

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) anunció la puesta en marcha de un nuevo servicio que permitirá a los propietarios recuperar vehículos no inscribibles, como bicicletas, patinetas y otros bienes, retenidos por circular en la vía pública o en espacios no autorizados.

La medida también se aplica a quienes hayan tenido el decomiso de su permiso de conducir por parte de un oficial de tránsito.

El trámite se gestiona de manera digital a través de la página web del COSEVI (www.csv.go.cr

) y requiere el número de la boleta confeccionada en el momento de la infracción. Con ello, se asigna una cita para empezar el proceso de devolución.

“Estamos comprometidos a brindar servicios más eficientes y accesibles a los ciudadanos. Con este servicio buscamos mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar que puedan recuperar sus bienes de manera rápida y segura”, señaló la directora ejecutiva del COSEVI, Nancy Rojas Castillo.

Requisitos para recuperar los bienes

Las personas interesadas deberán presentar cédula de identidad vigente (cédula, pasaporte, DIMEX o TIM para menores), la boleta de infracción y documentos que acrediten la propiedad, como facturas de compra. También puede presentarse una declaración jurada autenticada por notario o funcionario del COSEVI. El trámite lo puede realizar el propietario o un tercero autorizado mediante poder notarial. Además, es indispensable cancelar la multa impuesta. En el caso de menores de 15 años, deben estar acompañados por padres o tutores. En el caso de bicicletas, existen condiciones adicionales: la multa debe estar en firme y tanto el conductor como su acompañante deben portar casco y chaleco retroreflectivo al momento de retirarla, además de cumplir las normas de circulación o transportarla adecuadamente. A continuación puede repasar el video compartido por el departamento de prensa de la institución explicando el paso a paso para realizar el trámite.

