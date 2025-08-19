Propuesta de sacar proyecto de jornadas 4/3 de vía rápida gana adeptos en el Congreso

Dejar sin efecto la vía rápida que se le dio al proyecto de jornadas laborales excepcionales —más conocido como jornadas 4/3— toma fuerza en los pasillos de la Asamblea Legislativa.

Esto ante el entrabamiento que sufre el Plenario, ante miles de mociones presentadas contra la iniciativa —principalmente— por la fracción del Partido Frente Amplio (PFA).

Una intervención del diputado Leslye Bojorges, realizada la tarde del lunes, originó un debate de qué debe hacerse con el plan de ley, que es clave para la administración de Rodrigo Chaves.

Aunque el congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apoya el proyecto por el fondo, e incluso votó a favor de la dispensa de trámite, ahora el parlamentario cree que es momento de reconocer que la iniciativa fracasó y que no tiene futuro.

Según sus cuentas, la actual conformación del Parlamento no logrará siquiera terminar de votar las mociones. Bojorges cree que, además, es difícil que los legisladores que vayan a ser electos el 1.° de febrero de 2026 den seguimiento al proyecto.

"En la vida uno tiene que aprender a ganar y perder. Yo creo que debemos de aceptar que el Frente Amplio, doña Monserrat (Ruiz), doña Kattia (Cambronero), doña Dinorah (Barquero)... han ganado. Yo no creo que sea correcto seguir viendo un proyecto de ley que no va a avanzar, porque los diputados del 26 al 30 no van a poner este proyecto de ley a despacho", aseguró el rojiazul.



Tras esa intervención, comentarios fueron y vinieron de quienes están tanto a favor como en contra de las jornadas 4/3. Incluso, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, llegó a enfrascarse en discusiones con integrantes de su propia bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Frente a esa situación, y tras una valoración de los mensajes dados por algunos de los congresistas que intervinieron, Teletica.com consultó a varios parlamentarios si consideraban que el proyecto debía retirarse de la vía rápida, como se propuso el 28 de julio pasado.

Aquella moción presentada por las legisladoras del Frente Amplio, Rocío Alfaro y Priscilla Vindas, que sugería que el plan de ley volviera al trámite ordinario, fue rechazada por 31 diputados.

Sin embargo, algunos de los que aquella vez se posicionaron en contra de sacar la iniciativa del procedimiento abreviado, ahora están del otro lado, o a mitad de camino.

Nuevo intento

Tal vez el ejemplo más evidente de que la vía rápida para las jornadas 4/3 pierde apoyo, se desprende de una segunda moción que el Frente Amplio presentó la mañana de este martes, para dejar sin efecto la dispensa de trámite al expediente 24.290.

La propuesta hecha el 28 de julio anterior contaba con cinco firmas, mientras que la de este 19 de agosto tiene 14.

Pero si se consulta diputado por diputado, también encuentra algunos cambios respecto a aquella votación.

Tal es el caso de Vanessa Castro, quien pasó de votar en contra del retiro del procedimiento abreviado, a apoyarlo públicamente. Consultada por este medio, la congresista de la Unidad Social Cristiana aseguró haber perdido la esperanza que sí tenía en la votación anterior, y que ya ve viable que se deje la vía rápida.

Una situación similar planteó la independiente Johana Obando, quien se ausentó por una incapacidad médica﻿ de la discusión anterior, pero ahora apoya que el proyecto regrese al trámite ordinario, de manera que la agenda se libere y se puedan retomar otras iniciativas, especialmente aquellas de seguridad.

El parlamentario de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, cree que es necesario buscar alguna salida, como una repartición de tiempos, para que otros proyectos puedan avanzar.

Por su parte, el parlamentario del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, mantiene su apoyo a la vía rápida, pero se dijo dispuesto a discutir otras vías para resolver el bloqueo a la iniciativa y la parálisis en la que está sumida el Plenario.

Se espera que una solución surja de la reunión de Jefes de Fracción, prevista para el próximo jueves.

Entretanto, Alfaro promueve una nueva moción para quitar la vía rápida al controvertido plan de ley. La misma cuenta con el apoyo de diputaciones de distintas bancadas e independientes.

"Creo que, poco a poco, el Plenario ha llegado a la conclusión de que no tiene viabilidad política el haberle aplicado la vía rápida a un proyecto en el que no hay posibilidades de consenso, que es para lo que se ha pensado la vía rápida. El entrabamiento que ha provocado en el Plenario ha hecho a muchos entrar en razón y pensar que debe buscarse una alternativa, de manera que, o vuelva a su trámite original, o se busque alguna alterna que no entrabe el resto del Plenario ni las comisiones", comentó la vocera del Frente Amplio.

Al respecto, y ante consulta de Teletica.com, la jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, lamentó la propuesta.

"Me parecería una absoluta barbaridad. ¿Qué es, que aquí en el Congreso una fracción de seis puede imponer lo que quiere al resto? Esta vía rápida fue aprobada por 42 diputados. Quiere decir que solo 15 estuvieron en contra. Y no puede ser que aquí se haga lo que una fracción minoritaria quiere. Están en un plan de atrasar la votación todo lo que puedan, de romper el quórum la cantidad de veces que puedan, de pedir recesos... es una barbaridad, un atentado contra la democracia que el resto de diputados no podemos permitir", comentó la legisladora.



Esa visión la compartió el lunes su compañero de bancada, Daniel Vargas, así como los congresistas del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, José Pablo Sibaja y Olga Morera.

De momento, se desconoce cuándo será sometida a discusión la moción de Alfaro y otros 13 parlamentarios.