Una de las excolaboradoras más cercana a Chaves ahora lo critica por la inseguridad del país

La exministra de la Presidencia y actual candidata presidencial por el partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, lanzó fuertes críticas contra la política de seguridad del gobierno de Rodrigo Chaves (ver video adjunto de Telenoticias).

Díaz aseguró que la responsabilidad recae directamente en el presidente, y aunque en algún momento formó parte de esta administración, considera necesario denunciar que la seguridad en el país está fuera de control.

La candidata lamentó el alarmante número de homicidios que acumula Costa Rica en lo que va del año, y advirtió que muchos comerciantes ya están siendo víctimas de extorsiones.