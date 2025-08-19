Estas son las medidas que tomará la Asamblea Legislativa para recibir a Rodrigo Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, acudirá el próximo viernes a la Asamblea Legislativa para ejercer su derecho de defensa en el marco de una acusación que enfrenta por presunta concusión; misma por la cual los diputados estudian una solicitud de levantamiento de su inmunidad.

Se trata de una presentación sin precedentes para un mandatario en ejercicio, pues es la primera vez que un trámite de este tipo llega tan lejos.

¿Y cómo se prepara la Asamblea para recibirlo? Para averiguarlo, Teletica.com consultó a la presidenta de la comisión que estudia la solicitud de la Corte Plena, Andrea Álvarez, así como a la directora ejecutiva del Congreso, Karla Granados.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) explicó que el Congreso dará el mismo trato a Chaves que a cualquier otro compareciente. Eso sí, para “honrar su investidura”, las sesiones del foro legislativo se llevan a cabo en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República.

Si bien es cierto, el enfoque de la comisión es que las sesiones sean tan públicas como sea posible, el espacio elegido para la celebración de estas audiencias permite una fácil evacuación de la prensa si es que alguna parte de esta se declara privada.

"Obviamente, si se decretan partes privadas, ahí sí tengo que sacar a todo el mundo porque ya es mi responsabilidad garantizar esa privacidad. Pero en la medida que sea público en términos generales, quiero garantizar que haya ese acceso", señaló Álvarez. Al respecto, Granados complementó: "Hay un tema también importante, que es el tema de la privacidad. Si en algún momento se declarara privada la comisión, el desalojo, el tema de que cómo son los ventanales y todo el tema, por eso también se trasladó para ese salón, por un tema de logística. Puede que transcurra como con don Carlo (Díaz, fiscal general), que fue totalmente abierta y pública, o puede que en algún momento declaren algunos momentos privados".

La congresista apuntó que, por el momento, el gobernante solo ha confirmado su presencia y la de su abogado, José Miguel Villalobos, según un oficio que este remitió al Departamento de Comisiones Legislativa el 7 de agosto pasado.

Una situación idéntica ocurre con el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, contra quien también se pretende el desafuero.

Álvarez adelantó que, tal cual lo hizo con el jefe del Ministerio Público, planea abrir un espacio sin límite de tiempo para que el presidente y su jerarca se refieran a lo que se les achaca, por aparentes gestiones que realizaron para que el publicista Christian Bulgarelli trasladara $32.000 al asesor y amigo de Chaves, Federico “Choreco” Cruz, por servicios que ofreció en la pasada campaña electoral.

Tal depósito —el cual estaba dirigido a cancelar un contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa en La Unión— se dio —en apariencia— a cambio de una adjudicación por $405.000 hecha a la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora, para servicios de consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Casa Presidencial.

Protocolos y coordinaciones

La audiencia del próximo viernes está prevista para extenderse de las 8 a. m. a las 12 p. m.

Rodrigo Chaves será recibido como un compareciente más y su ingreso se hará por la entrada principal de la Asamblea.

"Es el mismo protocolo que ellos utilizan cuando, por ejemplo, el señor Presidente viene el 2 de mayo a dar su discurso presidencial. Pero ahí lo vamos a estar coordinando directamente con los departamentos administrativos que están acostumbrados a abordar esos temas de seguridad y garantizarle la seguridad al señor Presidente", comentó Andrea Álvarez.

Sin embargo, existen algunos llamados en redes sociales para “acompañar” al mandatario en su audiencia.

Ante esta situación, la Gerencia de Seguridad del Congreso realiza coordinaciones con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para atender cualquier manifestación que se presente en los alrededores del edificio legislativo.

"Vamos a tener habilitada sección en el público del Plenario, hay una parte ahí arriba, donde vamos a poner una pantalla para que el público pueda acceder y ver la comparecencia en tiempo real. Pero lo ideal es que quien venga se mantenga a la altura del comportamiento que el Parlamento demanda", acotó la diputada.

De momento, no se tiene prevista la llegada de miembros del gabinete de Chaves, pero en caso de que alguno de estos llegue, se habilitará un espacio. También será atendida cualquier otra solicitud que plantee el mandatario o su equipo.

La comparecencia no implicará ningún gasto adicional para la Asamblea, pues el salón escogido cuenta con las condiciones tecnológica y de mobiliario necesario para albergar la audiencia, confirmó la directora ejecutiva, Karla Granados.