Salud ordena suspender venta de pasta dental tras reportes de ardor y lesiones 

El Ministerio de Salud ordenó a Colgate-Palmolive S.A. detener de forma inmediata la venta y distribución en Costa Rica de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, luego de recibir reportes en varios países de la región sobre reacciones adversas como ardor, inflamación de encías, lesiones bucales y edema labial.



La medida, basada en el Principio Precautorio, también contempla el retiro de todo el inventario en comercios y su posterior destrucción, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N.° 43896-S, que regula el retiro de productos de interés sanitario.



Salud señaló que la acción busca proteger la salud pública ante la posible existencia de un riesgo grave o irreversible, y aseguró que dará seguimiento al cumplimiento de la disposición.



El pasado jueves la empresa anunció de forma voluntaria el retiro del producto del mercado costarricense, tras recibir reportes de consumidores en países latinoamericanos, incluido México, donde se documentaron casos de sensibilidad dental, úlceras, aftas, forúnculos y reacciones alérgicas.



En un comunicado oficial, Colgate Costa Rica subrayó que su prioridad es la seguridad de los consumidores y lamentó los inconvenientes que algunas personas han experimentado con este sabor específico de la línea Colgate Total.

La compañía solicitó suspender su uso en caso de presentar síntomas y puso a disposición un canal de contacto para consultas.

