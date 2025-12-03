Cae médico sospechoso de amenazar con arma a director de posgrado de UCR

La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo, la tarde de este miércoles, a un médico general sospechoso de amenazar a un director de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) para que este flexibilizara su admisión a una especialidad.

La captura se llevó a cabo en la vivienda del sospechoso de apellido Matarrita, en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas, informó la Policía Judicial. La intervención del inmueble inició a eso de las 3:15 p. m. y se mantenía en curso al cierre de esta publicación.

El informe preliminar apunta que los hechos ocurrieron el 27 de noviembre pasado, a eso de las 7:00 p. m., cuando la víctima se mantenía en su consultorio en San José.

Presuntamente, el imputado se presentó al sitio y, en un momento dado, sacó un arma de fuego y le ordenó al agraviado modificar unas calificaciones, a fin de beneficiarlo en sus aspiraciones de entrar a una especialidad médica.

"A partir de que recibe el Organismo de Investigación Judicial la denuncia correspondiente, mediante técnicas y métodos de investigación, se logra establecer que efectivamente esta persona sale del consultorio, camina por varias cuadras hacia un vehículo estacionado a un kilómetro del centro médico. "Es ahí donde entonces se logran redoblar esfuerzos para efectos de buscar diferentes cámaras, técnicas y métodos de investigación, y se logra determinar que esta persona, después de cometer el ilícito, se desplaza hacia Miramar de Montes de Oro", explicó el jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Judicial de San José, Pablo Calvo.

Durante el allanamiento a la casa, los agentes judiciales lograron recuperar una pistola que se presume fue la utilizada al momento de la aparente extorsión. También se decomisaron algunas prendas y un maletín, entre otras pruebas de interés.

Matarrita será presentado con el informe policial respectivo al Ministerio Público para que este resuelva su situación jurídica.