“Falta que muchos conozcan a Álvaro”: Campaña del PLN reconoce rechazo a su candidato

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), lejos de traer datos positivos para el Partido Liberación Nacional (PLN), hizo todo lo contrario: arrojó puros elementos negativos.

Su candidato, Álvaro Ramos, lejos de crecer, se estancó en el segundo lugar, con apenas el 8% de apoyo. El economista subió apenas un punto porcentual, lo cual está dentro del margen de error del instrumento de medición (±2,3).

Mientras que su rival a vencer, la aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, logró despegarse todavía más: sumó cinco puntos porcentuales y llegó al 30%.



Como si la situación pintara poco alentadora para el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exsuperintendente de Pensiones, a ello debe agregarse que, por otra parte, Ramos encabeza la lista de los candidatos que provocan mayor rechazo.

El 30,9% de los electores contestó que nunca votaría por el verdiblanco. Apenas el 1,7% expresó lo mismo respecto a la exministra de la Presidencia y de Planificación.



Pero además, entre el 45% que se considera indeciso, el 25,7% expresó su rechazo al liberacionista. Es decir, uno de cada cuatro personas claves para ganar los comicios dice que no votará por Ramos.



A pesar de todo lo anterior, y considerando que las elecciones están a menos de dos meses, en las tiendas verdiblancas dicen no sentirse sorprendidos de los resultados de este nuevo estudio.

"Lo que reflejan, ante todo, es un país en búsqueda: mucha gente observando, comparando y esperando una opción que combine serenidad, capacidad y resultados. En ese contexto, la candidatura de Álvaro Ramos sigue siendo, para una mayoría de costarricenses, una figura nueva que todavía están conociendo, pero con un nivel de rechazo muy inferior al del Partido Liberación Nacional como sigla tradicional", aseguró el jefe de campaña liberacionista, César Rodríguez.

El educador y periodista de profesión señaló que esta nueva medición es consistente con otras en las que se ha concluido que el desgaste de la marca histórica de la agrupación verdiblanca es mayor a la resistencia que provoca su aspirante.

Tal situación lleva al estratega a pensar que el espacio de crecimiento que existe se concentra en el candidato, su trayectoria, carácter y propuesta.

"Por ese mismo motivo, estamos convencidos de que Álvaro Ramos es hoy la única alternativa con posibilidades reales de derrotar al continuismo: reúne experiencia, credibilidad y, sobre todo, la capacidad de sumar más allá de las fronteras del partido, hablando tanto a quienes han apoyado históricamente a Liberación Nacional como a quienes se han sentido distantes o defraudados por la política tradicional", indicó Rodríguez.

El jefe de campaña recordó que el aspirante ha impulsado una renovación interna, en la que su foco no ha estado en la defensa de los colores de su partido, sino en ofrecer al país un liderazgo “distinto” y “capaz”.

Lejos de admitir alguna clase de pesimismo, en el seno verdiblanco insisten en el realismo y el optimismo.

"Realismo, porque sabemos que aún falta que muchos costarricenses conozcan a fondo quién es Álvaro y qué propone. Optimismo, porque los datos confirman que hay un enorme número de personas que no se siente representado por el Gobierno actual ni por las opciones estridentes, y que mantiene la puerta abierta a una alternativa responsable y moderada", enfatizó el profesor y comunicador.

Desde la campaña adelantaron que su estrategia en las próximas semanas seguirá abocada a hablar y convencer a la “mayoría silenciosa”.

No sin antes, Rodríguez hizo ver que los resultados del estudio deben ser vistos con las limitaciones que este tuvo, dada la elevada “mortalidad” que presentó la encuesta tipo panel (en la que un mismo grupo de personas es entrevistada en diferentes momentos en el tiempo). El propio Centro de Investigación y Estudios Político reconoció que tal situación impactó la intención de voto, pero su nivel de confianza se mantiene en el 95%.