¡Atención! Colgate retira voluntariamente del mercado tico esta pasta dental

La compañía Colgate retiró voluntariamente del mercado costarricense la pasta dental Total Clean Mint Prevención Activa.

La noticia fue confirmada por la propia empresa y, además, por el Ministerio de Salud.

“Daremos seguimiento a este proceso para garantizar su cumplimiento conforme a la normativa vigente”, indicó Salud.

La medida la toma la compañía luego de que se reportaran varios problemas en usuarios de Latinoamérica, incluyendo México, donde registraron males como: Irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos o reacción alérgica.

En el comunicado, Colgate asegura que estará retirando este producto del mercado local y refiere a una dirección en caso de dudas.





