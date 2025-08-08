¡Atención! Colgate retira voluntariamente del mercado tico esta pasta dental
La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud y por la propia compañía.
La compañía Colgate retiró voluntariamente del mercado costarricense la pasta dental Total Clean Mint Prevención Activa.
La noticia fue confirmada por la propia empresa y, además, por el Ministerio de Salud.
“Daremos seguimiento a este proceso para garantizar su cumplimiento conforme a la normativa vigente”, indicó Salud.
La medida la toma la compañía luego de que se reportaran varios problemas en usuarios de Latinoamérica, incluyendo México, donde registraron males como: Irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos o reacción alérgica.
En el comunicado, Colgate asegura que estará retirando este producto del mercado local y refiere a una dirección en caso de dudas.
Comunicado Colgate:
“En Colgate Costa Rica, lo más importante es ofrecer los mejores productos para el cuidado bucal y ganarnos la confianza de las personas que eligen nuestras marcas.
Anunciamos que, estamos llevando a cabo la recuperación de los puntos de venta en Costa Rica de nuestra pasta dental COLGATE TOTAL PREVENCIÓN ACTIVA CLEAN MINT.
Un muy bajo número de personas ha reportado alguna reacción al nivel de sabor de CLEAN MINT, como irritación oral, temporal e hinchazón, y la compañía lamenta profundamente las dificultades que han experimentado. Si usted experimenta una reacción adversa, debe suspender el uso del producto y puede ponerse en contacto con la Compañía en https://www.colgatepalmolive.com.gt/contact-us
Esta declaración se refiere únicamente a COLGATE TOTAL PREVENCIÓN ACTIVA CLEAN MINT y no afecta a ninguna otra pasta dental Colgate Total.