Mujer muere y cuatro personas resultan heridas tras fatal choque en San Ramón

Una colisión entre dos carros livianos, ocurrida este miércoles en Alajuela, dejó como saldo una mujer muerta en el lugar y cuatro personas heridas.

El accidente ocurrió 100 metros al este de la delegación de la Fuerza Pública de San Ramón.

De acuerdo con la información preliminar, los pacientes fueron trasladados por la Cruz Roja en condición amarilla al centro médico de la zona, mientras que la víctima mortal, una mujer cuya identidad no ha sido confirmada, fue declarada sin vida en el sitio.

El hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiales, quienes atendieron la escena y coordinaron el cierre parcial de la vía para facilitar las labores de rescate y levantamiento del cuerpo.

Se está a la espera del OIJ para que realice el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.