Contraloría da razón a constructora y anula adjudicación para Torre de la Esperanza

La Contraloría General de la República declaró con lugar el recurso de apelación presentado por la constructora Van Der Laat y Jiménez en contra de la adjudicación del esperado proyecto de Torre de la Esparanza del Hospital Nacional de Niños.



El ente contralor dio así la razón a la empresa constructora al determinarse que el Consorcio Edica HNN, originalmente adjudicado, incumplió con los requisitos financieros exigidos en el pliego de condiciones; además, se establece la elegibilidad de la empresa apelante al haber sido indebidamente excluida del concurso.



El Consorcio Edica HNN, conformado por las empresas Edica y Construplaza, había sido adjudicado para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento bajo modalidad de llave en mano del Proyecto Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños.



La posición de la Contraloría anula esa decisión y será ahora la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la que determine la posibilidad de adjudicar el concurso a la única oferta elegible, en este caso, la de Van Der Laat y Jiménez.

“La CCSS fue notificada esta tarde, por lo que en este momento se encuentra analizando la resolución. La institución será respetuosa de lo dispuesto por dicho ente”, dijo la entidad tras conocer la resolución.

