Motociclista muere en accidente de tránsito en Cartago

Un accidente de tránsito que ocurrió este miércoles en Oreamuno de Cartago, cerca del cruce del Cristo hacia Tierra Blanca, dejó como saldo un motociclista de entre 30 y 35 años fallecido.

De acuerdo con información preliminar, la colisión se produjo entre una motocicleta y un vehículo liviano.

Ahora las autoridades investigan si la causa del choque está relacionada con un aparente falso adelantamiento.

La ruta permaneció parcialmente cerrada durante al menos tres horas, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento del cuerpo y las pesquisas respectivas.