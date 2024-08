Hugo Cruz da a conocer detalles de la implementación del VAR

Todo está listo para que en la fecha 8 de Apertura dos partidos cuenten con la tecnología del VAR.



El árbitro Hugo Cruz dio a conocer detalles sobre cómo se manejará el sistema, durante una entrevista con Teletica Deportes Radio.

¿Cuándo se consulta al VAR?

El VAR se utiliza para tarjeta roja, para goles, para confusión de identidad y para la situación del fuera de juego. Esos son los casos precisos en los que el VAR va a intervenir, no es que durante todo el partido cualquier situación será revisada.

¿Cuánto tiempo hay para que se tome una decisión desde el VAR?

El reglamento y los protocolos de VAR no establecen un tiempo límite. Vamos a ver, es ilimitado, sin embargo. yo sé que la expectativa de las personas es que se haga lo más rápido posible. Eso sí, hay situaciones de análisis, que muchas veces son muy complejo. Otras situaciones son muy sencillas, un árbitro que sancionó penal que no era y la toma se ve muy claro que no. Esas van a ser muy rápidas, pero también habrá situaciones que requieren análisis, que hay que ver diferentes tomas, hay que diferentes ángulos. Esas van a tomar más rato.

¿Qué pasa si un jugador pide el VAR?

¿Se darán a conocer los audios de las conversaciones con el VAR?

Tengo claro que la política en Horacio (Elizondo) es ventilar y transparentar el proceso. Ahora que vaya a pasar la otra semana, o que vaya a pasar en un mes o en dos meses, es algo que el mismo ente federativo y el departamento debe determinar. Estas situaciones también han sido parte del entrenamiento, parte de la capacitación respecto a la forma, en cómo se maneja el vocabulario y cómo se manejan los conceptos.

¿Cómo afecta el VAR la carrera arbitral?