Palitos de queso al estilo casero

¿Quién puede resistirse a unos palitos de queso dorados y crujientes, acompañados de una buena salsa marinara?

Esta receta se puede preparar tanto en freidora de aire como con fritura tradicional. Una opción versátil, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión, desde una reunión informal hasta una tarde de películas en casa.



Ingredientes

• 400 g de Queso Semiduro DELACTOMY DOS PINOS

• 1 taza de harina

• ¼ cdta de sal

• ¼ cdta de pimienta

• 2 huevos

• 1 taza de pan molido

• Aceite en spray (para freidora de aire)

• ½ taza de aceite de soya (para fritura convencional)

• ½ taza de salsa marinara (la de tu preferencia)

• Perejil fresco picado (opcional, para decorar)



Paso a paso:

1. Cortar el queso en palitos de aproximadamente 3 cm de ancho. De esta cantidad, obtendrás unas 6 unidades.

2. Preparar el empanizado:

o En un recipiente, mezcla la harina con la sal y la pimienta.

o En otro recipiente, bate los huevos.

o Coloca el pan molido en un tercer recipiente.

3. Empanizar los palitos de queso:

o Pasa cada palito por la harina, luego por el huevo batido, otra vez por la harina, nuevamente por el huevo, luego por el pan molido, otra vez por huevo y termina con una última capa de pan molido.

o Este proceso ayuda a crear una cobertura bien crujiente y sellada.

4. Cocinar según el método elegido:

o Freidora de aire: Rocía los palitos con aceite en spray y cocina a 350°F (aprox. 180°C) por 10 minutos, hasta que estén dorados.

o Fritura convencional: Calienta el aceite de soya en un sartén pequeño a fuego medio. Fríe los palitos hasta que estén dorados y crujientes. Luego, colócalos sobre papel toalla para eliminar el exceso de grasa.

5. Servir acompañados de la salsa marinara y, si se desea, decorar con perejil fresco finamente picado.

Estos palitos de queso con salsa marinara son la prueba de que a veces lo simple es simplemente delicioso. Ya sea como entrada, snack o acompañamiento, son una opción que encantará a grandes y pequeños.