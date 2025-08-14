Costa Rica registra 878 muertes viales en un año: ¿qué imprudencias las provocan?

Las imprudencias al volante siguen siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito en Costa Rica. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el último año, 878 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico.



Entre los comportamientos más peligrosos se encuentran el uso del celular mientras se conduce, los adelantamientos indebidos y, especialmente, el exceso de confianza al volante. Estas acciones no solo ponen en riesgo la vida del conductor, sino también la de pasajeros, peatones y otros usuarios de la vía.

Para comprender mejor la raíz de estas conductas y cómo prevenirlas, hoy en Buen Día conversamos con Bohian Pérez, antropólogo y especialista en movilidad del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Pérez señala que gran parte de la siniestralidad vial podría reducirse si los conductores adoptaran hábitos más responsables y atentos en su rutina diaria (ver video adjunto en la portada).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.