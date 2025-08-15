Legionarios: Galo, Vargas y Mora avanzan en la Conference League

De cara a la jornada del fin de semana, destaca que Orlando Galo, Kenneth Vargas y Carlos Mora sellaron, con sus respectivos equipos, el boleto a la siguiente ronda de la Conference League de la UEFA.

A continuación, repasamos la acción de los principales legionarios para estos días:

Keylor Navas, Pumas: El sábado visitan al Necaxa.

﻿Patrick Sequeira, Casa Pia: La oncena del tico se mide al AVS Futebol SAD este viernes.

Juan Pablo Vargas, Millonarios: El domingo se miden contra Deportes Tolima.

Jeyland Mitchell, Feyenoord: El zaguero espera ver acción el sábado ante el SBV Excelsior.

Francisco Calvo, Al-Ettifaq: El equipo del defensor no jugará este fin de semana.

Orlando Galo, Riga: El mediocampista fue titular ante el Beitar Jerusalem, que ganó 3-1. El gol de los letones fue de Anthony Contreras y valió por el boleto a la siguiente ronda en la Conference League.

Brandon Aguilera, Rio Ave: La oncena se mide, por la liga portuguesa, al Nacional el domingo.

Jossimar Alcócer, Westerlo: Cercle Brugge será rival del mediocampista este domingo por la liga belga.

Carlos Mora, U Craiova: Mora sumó 90 minutos en la clasificación a la siguiente fase de la Conference League, a pesar de caer 4-3 ante el FC Spartak Trnava.

Kenneth Vargas, Hearts: El sábado el equipo se mide con el St. Mirren.

Alonso Martínez, New York City: Los neoyorquinos juegan ante el Nashville el domingo 17.

Manfred Ugalde, Spartak: Los de la capital rusa se miden el sábado con el Zenit.