Copa Centroamericana: Cartaginés se complica tras empatar ante Motagua

El Club Sport Cartaginés y el Motagua no pasaron de un amargo 0-0 en su encuentro por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En el Estadio José de la Paz Herrera Uclés, las oncenas firmaron un 0-0 sin emociones.

Para el Ciclón Azul, el punto sumado no es un mal negocio, pues les permite colocarse en la cima del grupo C, con un partido más que el Saprissa, escuadra que ya derrotó a los brumosos.

En la acera blanquiazul, el resultado complica su intención de clasificar a la segunda fase. Con un punto, son cuartos y aún deben disputar juegos ante el Independiente de Panamá y el Verdes de Belice.

La noche de este jueves no apareció el equipo que, el fin de semana pasado por el Apertura 2025, goleó a los morados, y eso lo pueden pagar muy caro los cartagos en Concacaf.