Hernán Medford promete ir “paso a paso” en busca del tricampeonato con Herediano

El técnico costarricense Hernán Medford brindó este jueves su primera conferencia de prensa tras confirmarse su regreso al banquillo del Herediano, donde buscará un reto histórico: conquistar el tricampeonato nacional.

“Es un reto histórico, eso lo tengo bien claro. Vamos a ir paso a paso, el fútbol tiene que manejarse así y el primer paso es el sábado ante Pérez Zeledón, luego será clasificar y obviamente buscar el tricampeonato”, afirmó el entrenador, quien se mostró confiado en el potencial del equipo y motivado por la oportunidad que le da el Team.

Medford destacó que encuentra a un Herediano comprometido y fortalecido tras ganar el bicampeonato. “Es un ambiente que lo conozco bien, pero son pocos los jugadores que tuve acá, pero el equipo lo veo muy bien, está comprometido, viene de ganar un bicampeonato y están muy positivos, es hora de arrancar y buscar los primeros lugares”, apuntó.

También señaló que llega con buen ritmo tras su paso por Guatemala, donde salvó a un equipo del descenso.

“Me siento muy agradecido con el Herediano, que me ha traído a casa en dos oportunidades, a pesar de que estaba fuera del país. Les he tenido que decir a otros equipos que debía dejarlos porque regresaba a casa, y por eso estoy muy agradecido”, manifestó.

En su historial con el Team, el estratega acumula dos títulos como técnico principal y uno más como asistente. “Mi reto es seguir haciendo historia en el equipo”, expresó.

De cara a la temporada, Medford considera que cuentan con plantel suficiente para afrontar con éxito tanto el Torneo de Apertura como la Copa Centroamericana. “Tenemos plantel para ir por los dos campeonatos”, aseguró.

Finalmente, Medford dejó claro que anteriormente tuvo chances de regresar al fútbol tico antes del Herediano.

“Hace tres meses hubo rumores en Saprissa, pero no se dio…, estoy totalmente agradecido con Jafet y la directiva”, concluyó.