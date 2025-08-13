Los retos que enfrenta Hernán Medford

Este sábado a las 8 p. m. Hernán Medford debuta, otra vez, en el banquillo del Herediano. El rival es Pérez Zeledón.

El Pelicano regresa a la casa rojimarilla tras la salida de Pablo Salazar, la semana anterior, y el triunfo en casa de Alajuelense bajo las órdenes de Jafet Soto.

Medford enfrenta varios retos en este ciclo con la escuadra florense.

Lo primero es estabilizar el equipo, que en este semestre tiene una victoria, una derrota y un empate en el Clausura 2025 y en Concacaf suma un gane y una pérdida.

La meta en la casa de Eladio Rosabal Cordero es el tricampeonato y está la intención de festejar una copa de Concacaf.

Hernán asegura que cuenta con el plantel para competir.

“Pensamos en ganar partido tras partido y buscar el tricampeonato que lo que se nos exige. Creo tener el equipo ideal para hacerlo”, expresó Medford.

El sábado ante los Guerreros Del Sur el partido no será fácil, ya que los visitantes al Carlos Alvarado han sido un equipo sólido en este inicio de certamen.

Medford también debe lograr que su oncena logre consolidar jugadores nuevos en la institución, como Jurgens Montenegro, Brian rubio, Walter Cortés y Joshua Navarro, entre otros.

Finalmente, otro reto, es soportar la presión que genera el trabajo en el equipo. Entre el 2018 y la fecha, Jafet Soto ha tomado las riendas de la dirección técnica del equipo en más de 10 ocasiones y han cambiado de técnico en 14 ocasiones, incluyendo el mismo Medford dos veces.