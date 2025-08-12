Positivismo marca el arranque perfecto de Liberia

Liberia llega a la cuarta fecha del Apertura 2025 como líder invicto. El equipo ha tenido un arranque que llena de optimismo a la institución.

“Municipal Liberia está diseñado para pelear la clasificación”, aseguró el delantero paraguayo Fernando Lesme.

“Nos hemos preparado y ahora, ya en el torneo, los resultados se nos empiezan a dar, así que seguimos trabajando para lo que realmente queremos a futuro”, añadió el gerente deportivo, Hanser Zúñiga.

Con dos triunfos (ante San Carlos y Cartaginés) y un empate (Pérez Zeledón), los de la Ciudad Blanca se encuentran en la parte alta de la tabla y este domingo se medirán en el Edgardo Baltodano con Saprissa.

El ambiente en el equipo es positivo y consideran que, luego de cambios realizados en el método de trabajo, las mejoras son visibles.

“Siempre trabajamos para estar arriba, para ser protagonistas, para pelear torneos. Por eso se dio el cambio o giro que tuvimos que hacer, porque los resultados que se estaban dando eran solo para mantenernos en la categoría, pero no para pelear o colocar este proyecto donde queremos tenerlo, que es siempre arriba, al lado de los más grandes”, añadió Zúñiga.

La metodología de José Saturnino Cardozo ha calado en los futbolistas, y el equipo que se ha visto en estas jornadas dista del que cerró el Clausura.

“El trabajo y la humildad de los compañeros… todos estamos dispuestos a trabajar en todo lo que diga el profe Cardozo, sin hacer caras, sin quejarnos; esa humildad nos va a llevar a grandes cosas. Es muy positivo para nosotros”, añadió Lesme.

Los números del líder

Liberia es el segundo equipo con más goles (5, uno menos que Puntarenas) y ocupa la misma casilla entre los menos batidos (2).

Una muestra de cómo juega la oncena es que, de cinco tantos, cuatro fueron asistidos. Es el equipo que más ha rematado (50) y a marco lo ha hecho 18 veces (dos menos que el líder Puntarenas).

En los números individuales, Joaquín Alonso Martínez, con dos, es el máximo asistidor del certamen, y ningún jugador ha rematado más que Lesme (16).

En el marco, Antonny Monreal ha realizado 11 paradas, a tres de distancia de los líderes.

El cotejo del domingo pinta como la primera prueba de fuego para Cardozo y sus muchachos.