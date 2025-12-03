José Saturnino Cardozo estará presente en sorteo del Mundial

El técnico de Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, dirá presente este viernes en el sorteo del Mundial 2026, en Washington, Estados Unidos.



El entrenador publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se observaba en el aeropuerto.



​El exfutbolista y hoy estratega de Liberia estará en un evento futbolístico muy importante, que será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington.

El exseleccionado es una de las máximas figuras del balompié paraguayo, país que sí forma parte de los que sí estarán en la cita mundialista de Norteamérica 2026.

La Selección de Paraguay es dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, exentrenador de la Selección de Costa Rica.