¿Se le adjudicaron los puntos de Saprissa a Liberia? Esto dijo Unafut

No habrá puntos para Liberia. Tras una reunión este martes, el Comité de Competición de la Unafut analizó la gestión formal del Municipal Liberia, donde piden los puntos del partido del fin de semana ante Saprissa por la jornada 17.

Liberia argumentó que los morados incurrieron en una alineación indebida al incluir al jugador Johnny Myrie, quien fue sancionado con un partido de suspensión tras acumular cinco tarjetas amarillas en la jornada 18 de la categoría Sub-21.

Según los liberianos, dicha sanción no le permitiría actuar en otra categoría, incluida la Primera División.

Después de analizar la documentación presentada y los elementos del caso, el Comité de Competición acordó lo siguiente, según el comunicado:

Con fundamento en los artículos 25 y 69 del Código Disciplinario de la FIFA; los artículos 1, 2, 5, 15, 21 y 35 del Reglamento Disciplinario de la Temporada 2025-2026; el artículo 3 de las Normas de Competición de la Temporada 2025-2026; y los artículos 2, 3, 4, 49, 77 y 102 del Reglamento de Competición de la Temporada 2025-2026, se rechaza la solicitud presentada por la A.D.M. Liberia.

Antes de detallar las razones específicas que justifican la denegatoria, es necesario comprender el principio de jerarquía normativa. Este principio establece que la validez y eficacia de una norma dependen de su conformidad con otra de mayor rango. En términos prácticos, la jerarquía normativa permite resolver situaciones en las que dos normas distintas podrían aplicarse simultáneamente. Así, para determinar cuál debe prevalecer, se acude al orden jerárquico de las normas.

A la luz de lo anterior, este Comité de Competición no puede acoger la solicitud presentada por la A.D.M. Liberia. Ello debido a que, conforme al principio de jerarquía normativa, debe prevalecer lo dispuesto en el Reglamento Disciplinario sobre las Normas y el Reglamento de Competición. En consecuencia, al haber sido suspendido el jugador Johnny Jair Myrie Lewis por acumulación de tarjetas amarillas en el Campeonato Sub-21 de Liga ULATINA, dicha sanción no puede trasladarse al Campeonato de Apertura 2025, por tratarse de una categoría distinta.

Liberia podrá apelar y elevar a una instancia superior su descargo.

