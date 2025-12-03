Liberia se saca un as bajo la manga y sorprende con reclamo de puntos ante Saprissa

El Municipal Liberia sorprendió este miércoles al anunciar que pedirá los puntos sobre la mesa del partido ante Saprissa por una supuesta alineación indebida de Johnny Myrie, jugador que en Sub-21 había recibido una quinta amarilla.

Teletica.com contactó a Hancer Zúñiga, gerente deportivo liberiano, para conocer a profundidad el tema.

"Estábamos en proceso de liga menor y en medio de reunión para ver unos temas detectamos que el jugador Johnny Myrie recibió la quinta tarjeta amarilla en Sub-21. Lo revisamos en actas y constatamos que tenía cinco amarillas y no podía competir con Saprissa", comentó Zúñiga.

Los liberianos ya realizaron el reclamo respectivo ante la Unafut para la solicitud de los tres puntos, que lo clasificarían a las semifinales previo a la última fecha.

"El proceso que se realiza es notificar a Unafut ante esta situación para que el Comité de Competición proceda a tomar la decisión que deba tomar. Nosotros enviamos el recurso con pruebas y actas", añadió.

Al ser consultado si ellos tenían conocimiento que Myrie debería de cumplir el partido de castigo en Primera División, Zúñiga respondió: "Sí, cualquier jugador que sea sancionado, expulsado no puede competir, si es sancionado no puede estar en la jornada siguiente".

Por su parte, en Unafut afirmaron que recibieron la solicitud de los liberianos: "Recibimos una solicitud de revisión de parte del Municipal Liberia, la cual está siendo tramitada a través del Comité de Competición".

Por último, el cuadro morado no se ha referido al respecto.

¿Por qué es importante esta apelación?

De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.

Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.

Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.