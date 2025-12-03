Esta es la prueba clave de Liberia para pedir puntos en la mesa ante Saprissa

El Municipal Liberia presentó este miércoles un reclamo en el que pide los puntos sobre la mesa del juego ante Saprissa por una supuesta alineación indebida del jugador Johnny Myrie, quien había recibido cinco tarjetas amarillas en el último partido de esa categoría.

Los liberianos reclaman ante Unafut los tres puntos y de dárselos sellarían el boleto a las semifinales del campeonato.



Así lo expresó a Teletica.com Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, quien destacó que ya se entregó toda la documentación a la Unafut, pero los reglamentos son claves en este tipo de situaciones.



Este medio tuvo acceso a dos pruebas claves en este caso:





En ambos se especifica que el jugador Myrie acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato Sub-21.

Como el club morado quedó eliminado en el torneo de esta categoría, debería purgar el castigo en la primera jornada del próximo campeonato Sub-21.

Estos documentos le llegaron a los equipos que están en liga menor desde el jueves 27 de noviembre y el partido de Primera frente a Saprissa y Liberia se realizó el pasado domingo 30 de noviembre; es decir, tres días después.

¿Qué dicen en Liberia?

Hancer Zúñiga, en entrevista con este medio, indicó que se percataron revisando documentación de liga menor y que la quinta amarilla a Myrie se dio en el último partido del Monstruo en dicha categoría y que no pudo cumplir la sanción, puesto que los tibaseños no clasificaron a la siguiente ronda en esa categoría.

Por tanto, según, Hanser, el futbolista no podía ser alineado por la S en el partido del pasado domingo en La Cueva.

"Estábamos en proceso de liga menor y en medio de reunión para ver unos temas detectamos que el jugador Johnny Myrie recibió la quinta tarjeta amarilla en Sub-21. Lo revisamos en actas y constatamos que tenía cinco amarillas y no podía competir con Saprissa", comentó Zúñiga.

﻿Los liberianos ya enviaron toda la documentación a la Unafut y el documento contiene pruebas como actas de los partidos de Liga Menor en la que se muestra las amarillas que se le mostraron a Myrie en ese campeonato.

"Nosotros enviamos el recurso con pruebas y actas. Cualquier jugador que sea sancionado, expulsado no puede competir, si es sancionado no puede estar en la jornada siguiente", añadió.

¿Por qué es importante esta apelación?

De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.

Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.

Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.



