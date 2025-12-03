Cinco tarjetas amarillas: Esto dicen los reglamentos sobre la nueva polémica en el fútbol tico

Luego de que Liberia brindara su descargo por la petición de puntos en la mesa en el partido contra Saprissa del pasado domingo (3-1), los morados guardan silencio, pero... ¿Qué dicen los reglamentos?

Los liberianos reclaman ante Unafut los tres puntos, por una supuesta alineación indebida del jugador Johnny Myrie, jugador que en Sub-21 había recibido una quinta amarilla, pero fue utilizado por el Monstruo.

Así lo expresó Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, quien destacó que ya se entregó toda la documentación a la Unafut, pero los reglamentos son claves en este tipo de situaciones.

Reglamento de Liga menor

Artículo 37: Sanción por Acumulación de Cinco Tarjetas Amarillas en un mismo Campeonato.

Será sancionado con un partido de suspensión cada vez que un jugador o

miembro del cuerpo técnico haya sido amonestado con tarjeta amarilla por

cinco veces en mismo torneo, en forma automática sin que sea necesario para ello una comunicación o notificación expresa.

Para la aplicación de lo establecido anteriormente, sobre la acumulación de

cinco tarjetas amarillas, se señalan las siguientes normas:

1) Las tarjetas amarillas serán acumulativas solo en un mismo campeonato.

2) Si la persona participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán

individualmente en cada una ellas.

3) Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría la sanción se le aplicará un partido en dicha categoría, así mismo hasta tanto no cumpla con la sanción referida en la categoría, no podrá participar en otra categoría.



Reglamento de Unafut de Primera División

Artículo 35.- Sanción por Acumulación de Cinco Tarjetas Amarillas en un Mismo Torneo.

Será sancionado con un partido de suspensión y setenta mil colones (₡70.000) de multa, cada vez que en un jugador o miembro del cuerpo técnico haya sido amonestado con tarjeta amarilla por cinco veces en un mismo torneo.

Para la aplicación de lo establecido anteriormente, sobre la acumulación de cinco tarjetas amarillas, se señalan las siguientes normas:

1. Las tarjetas amarillas serán acumulativas sólo en un mismo campeonato.

2. Si el jugador o cuerpo técnico participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán individualmente en cada una ellas.

3. Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría la sanción se aplicará solamente en dicha categoría.

4. En el caso de producirse una sanción derivada de una tarjeta roja, permanecerá la acumulación de tarjetas amarillas anteriores

¿Por qué es importante esta apelación?

De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.

Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.

Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.

