Juan Carlos Tinoco: “Hacer la voz de Thanos es de las mejores experiencias que he vivido”

El reconocido actor de doblaje Juan Carlos Tinoco será uno de los invitados estelares de la MegaCon 2025, que se celebrará en Costa Rica del 2 al 4 de mayo en el Centro de Convenciones.

A pocos días de su llegada, el colombiano radicado en México conversó en exclusiva con Teletica.com sobre su trayectoria, su amor por Costa Rica y su pasión por dar vida a icónicos personajes.

Tinoco es conocido por ser la voz oficial de figuras como Thanos en el universo Marvel, Dwayne “La Roca” Johnson, Hulk, Jiren en Dragon Ball Super, Brian Griffin en Padre de Familia, el profesor Jirafales en El Chavo Animado y el alcalde Diamante en Los Simpson, entre otros.

¿Cómo te preparas para venir a Costa Rica?

Yo estoy feliz de ir a Costa Rica. Creo que eso es un gusto que comparto con muchas personas. Nos encanta Costa Rica, así que, bueno, con la expectativa. Ya estuve en una ocasión pasada, sin embargo, todas las experiencias son nuevas para mí. Esperamos ahora ir ya más grandes, más renovados, con nuevos personajes y, bueno, a compartir con el público, que eso es lo más importante.

Es fantástico, increíble, porque es un villano con criterio, con ideas muy inteligentes, pero interesantes. Ha sido muy bueno, la recepción ha sido... no sé, es de esos villanos que no sabes si los odias o los quieres.

Sin embargo, pues nada, yo creo que esto tiene mucho más que ver con la aceptación que las personas me dan, pero mi trabajo es así: buscar trabajo, seguir vigente y seguir haciendo lo que me gusta. La verdad es que es muy bonito el comentario, pero bueno, sirve solamente para sonrojarse.

Pues no sabía que fuera muy importante, no lo sé, no lo sé, eso hay que decírselo a mis directores para que me llamen más, pero no lo saben todavía (risas). Es muy bonito oír eso, decir muchas gracias porque me hacen muchos comentarios muy bonitos.

Así que no es tan complicado, ¿sabes? Yo pienso que esta técnica de realizar doblaje proviene de mucho tiempo atrás, desde cuando nosotros vemos televisión. Sabemos hacerlo, sabemos distinguir, sabemos diferenciar. Es cuestión de meterse dentro de la historia para que uno crea que está dentro de la película, en una situación totalmente diferente. Y creo que eso facilita mucho la interpretación del personaje.

Primero me pusieron a grabar los títulos de las películas: 'Hoy presentamos', 'Continuará', esas cosas. Luego surgió una prueba, no salió tan mal, después otra, y de repente alguien dijo: 'Vamos a hacer una prueba seria', y parece que gustó, porque si no, no me habrían seguido llamando.

Yo sé que usted es muy modesto, pero escoger voces tan delicadas como “La Roca”, o en este caso a “Thanos”, tiene que ser no solo una voz privilegiada, sino también muy selectiva. Y me parece que eso fue lo que vieron en usted.

Fue un ambiente muy bonito. Luego me alejé, decidí dedicarme a la televisión y la radio, que amo. Pero el doblaje volvió a aparecer en mi vida, y afortunadamente no me ha soltado, afortunadamente. Y ahí sigo. Ya pasó, híjole, mal contado, como 25 años.

Primero que todo, yo no tenía ni idea de qué era el doblaje. Cuando comencé, comencé en la radio. Y para mí, la radio se limitaba a dar la hora, presentar la canción que acababa de sonar o leer noticias. Sin embargo, comencé a ver las posibilidades que tenía, hasta que me ofrecieron trabajar como narrador en una radionovela. Pensaba que eso ya no existía, que era una cosa de viejitos.

Así fui conociendo a los personajes que ahora forman parte del repertorio por el que me conocen: Dwayne Johnson, La Roca, Thanos, y otros. No hago todos los personajes, ni creo que tenga la capacidad de hacer todos. Tengo las ganas, pero hay que ser claros: no todos servimos para todo. Los personajes que hago se parecen a mí, de alguna forma.

Entrevista completa:





¿Has conocido a Dwayne Johnson?

Sí, claro. Lo vi por ahí así, corriendo (ríe).

No, este señor es muy ocupado. Hemos tenido la intención de hacer algo, pero no, no, no, no se ha podido. Había un proyecto, pero se presentó a la pandemia.

Cosas se postergaron. Al señor también se le presentaron un millón de cosas y yo tampoco podía. No, no hemos tenido la oportunidad así, seriamente no.

Este evento de MegaCon 2025, al que venís, se puede decir que es uno de los más grandes de la región. ¿Estás preparado para todo el movimiento que te espera?

Nunca, nunca está uno realmente preparado. Tengo la expectativa y creo que todo esto de la actuación me ha enseñado a que uno no puede anticiparse a nada, pero lo que me dices me emociona. Y yo también tengo ganas de conocerlos, así que creo que va a ser un encuentro muy bueno. Me encanta.

Colombiano de nacimiento, hiciste tu carrera en México. Ahora vemos escuelas de doblaje en Colombia, Venezuela, Argentina… ¿Cómo ves el mercado actual?

Es que esto es un fenómeno impresionante. El doblaje es algo que ha generado mucha inquietud entre las personas y fíjate que también doy clases a personas que no tienen nada que ver con los medios de comunicación, sin embargo, se sienten como muy intrigados con el tema de darle vida a personajes o interpretar cosas que tengan un alcance o una conexión con el público.

Y entonces creamos un laboratorio de expectativas, de ver qué es lo que nos pasa frente al micrófono, porque a veces quiero hacer algo y no sale, porque la voz a veces se me queda aquí y no allá. Entonces veo que el hecho de que todas las personas, que haya muchas personas haciéndolo, no es algo exclusivo de un lugar u otro, ni siquiera tiene que ver con que sea un país que tradicionalmente tenga producciones de doblaje. No tiene nada que ver, es algo que es como una expresión de las personas, entonces por eso no es extraño que haya en muchas partes personas entusiastas y que les guste el doblaje.

Yo conozco personas de El Salvador, de Chile, de Bolivia, de Perú, que también tienen su versión de las cosas que les gustan, así que esto es mundial.

Ahora bien, el doblaje español lo criticamos mucho en Latinoamérica. De hecho, cuando acá alguien quiere ver una película y está con doblaje de España, no la ven, prefieren verla con subtítulos.

Obviamente la gente prefiere el doblaje latino, por lo menos en este lado del continente.

Bueno, si el doblaje no te gusta, no importa dónde lo hagan, no te conecta. Aquí en Latinoamérica entendemos cómo somos, nuestras expresiones, y eso nos permite disfrutar las producciones. El doblaje español trabaja para su propio público, lo cual es interesante, aunque a veces necesitemos subtítulos para entender.



Lo que queremos a través del doblaje es que haya una comunicación general, que no haya barreras y que se permita disfrutar las producciones. Con el doblaje español pues a veces necesitamos ayuda, un poquito de ayuda, pero, sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta que ellos trabajan para ellos mismos, ver cómo hablan es muy interesante, aunque necesitemos subtítulos para entender. Antes se valoraba poco el mercado de los sectores de doblaje, pero ahora vos decís esto ya está creciendo de una forma muy rápida.



Antes no había difusión ni información. Ahora la gente sabe quién hace las voces de sus personajes favoritos, los sigue, investiga. Eso ha sido muy bueno. El doblaje dejó de ser anónimo y se valora su importancia: crea conexión emocional con los personajes, no solo traduce.

Juan Carlos, ¿qué mensaje le darías a los ticos que te esperan en MegaCon?

Que tenemos un encuentro inevitable (voz de Thanos).

Tengo muchas ganas de ir y bueno, yo creo que todos, o sea, cualquier persona que tiene la oportunidad de ir a Costa Rica, no la desperdicia, es pura vida y queremos justamente contagiarnos de eso.