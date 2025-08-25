EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Copa Centroamericana define boletos a la siguiente ronda

La última fecha de la fase de grupos inicia este martes.

Prensa Cartaginés
Prensa Cartaginés
Por Adrián Fallas |25 de agosto de 2025, 11:52 AM

A partir de este martes, los equipos de la Copa Centroamericana comenzarán a definir sus boletos a la siguiente fase. En cada grupo, los dos primeros avanzarán a la segunda ronda.

Repasamos a continuación la situación en cada grupo:

Grupo A

  • Plaza Amador: 3 partidos, diferencia de gol +4, 9 puntos.
  • Alajuelense: 3 partidos, diferencia de gol +1, 6 puntos.
  • Antigua: 3 partidos, diferencia de gol +1, 4 puntos.
  • Alianza: 3 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.
  • Managua: 4 partidos, diferencia de gol -6, 0 puntos.

Última fecha (27 de agosto, 6 p. m.)

  • Alajuelense vs Antigua
  • Plaza Amador vs Alianza

Análisis: Plaza Amador ya está clasificado con puntaje perfecto. Alajuelense depende de sí mismo: si gana, asegura boleto. Antigua y Alianza aún tienen opciones, pero necesitan ganar y esperar resultados. Managua eliminado.

Grupo B

  • San Miguelito: 3 partidos, diferencia de gol +3, 7 puntos.
  • Municipal: 3 partidos, diferencia de gol +1, 5 puntos.
  • Diriangén: 4 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.
  • Herediano: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.
  • Real España: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.

Última fecha (28 de agosto, 8 p. m.)

  • Herediano vs Municipal
  • Real España vs San Miguelito

Análisis: San Miguelito con un empate asegura clasificación. Municipal depende de su resultado ante Herediano. Los rojiamarillos y Real España necesitan ganar y esperar otros marcadores. Diriangén ya finalizó su participación.

Grupo C

  • Motagua: 3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos.
  • Independiente: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
  • Saprissa: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
  • Cartaginés: 3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos.
  • Verdes: 4 partidos, diferencia de gol -13, 0 puntos.

Última fecha (26 de agosto, 8 p. m.)

  • Cartaginés vs Independiente
  • Saprissa vs Motagua

Análisis: Grupo muy cerrado. Motagua clasifica con un empate. Saprissa solo ganando se asegura el boleto e Independiente dependen de su resultado directo y del marcador entre sí. Cartaginés con la victoria clasifica sin importar cualquier otro marcador con el empate queda fuera. Verdes eliminado.

Grupo D

  • Xelajú: 3 partidos, diferencia de gol +8, 9 puntos.
  • Olimpia: 3 partidos, diferencia de gol +5, 7 puntos.
  • Águila: 3 partidos, diferencia de gol -1, 4 puntos.
  • Estelí: 3 partidos, diferencia de gol -3, 3 puntos.
  • Hércules: 4 partidos, diferencia de gol -9, 0 puntos.

 Última fecha (27 de agosto, 8 p. m.)

  • Estelí vs Águila
  • Olimpia vs Xelajú

Análisis: Xelajú ya está clasificado con puntaje perfecto. Olimpia necesita al menos un empate para asegurar. Águila aún tiene opciones si derrota a Estelí. El equipo nicaragüense debe ganar y esperar combinación de resultados. Hércules eliminado.

SpotifyTeleticacom

Tags
Más notas