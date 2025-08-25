Copa Centroamericana define boletos a la siguiente ronda

A partir de este martes, los equipos de la Copa Centroamericana comenzarán a definir sus boletos a la siguiente fase. En cada grupo, los dos primeros avanzarán a la segunda ronda.

Repasamos a continuación la situación en cada grupo:

Grupo A

Plaza Amador: 3 partidos, diferencia de gol +4, 9 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +4, 9 puntos. Alajuelense: 3 partidos, diferencia de gol +1, 6 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +1, 6 puntos. Antigua: 3 partidos, diferencia de gol +1, 4 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +1, 4 puntos. Alianza: 3 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.

3 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos. Managua: 4 partidos, diferencia de gol -6, 0 puntos.

Última fecha (27 de agosto, 6 p. m.)

Alajuelense vs Antigua

Plaza Amador vs Alianza

Análisis: Plaza Amador ya está clasificado con puntaje perfecto. Alajuelense depende de sí mismo: si gana, asegura boleto. Antigua y Alianza aún tienen opciones, pero necesitan ganar y esperar resultados. Managua eliminado.

Grupo B

San Miguelito: 3 partidos, diferencia de gol +3, 7 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +3, 7 puntos. Municipal: 3 partidos, diferencia de gol +1, 5 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +1, 5 puntos. Diriangén: 4 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.

4 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos. Herediano: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.

3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos. Real España: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.

Última fecha (28 de agosto, 8 p. m.)

Herediano vs Municipal

Real España vs San Miguelito

Análisis: San Miguelito con un empate asegura clasificación. Municipal depende de su resultado ante Herediano. Los rojiamarillos y Real España necesitan ganar y esperar otros marcadores. Diriangén ya finalizó su participación.

Grupo C

Motagua: 3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos. Independiente: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos. Saprissa: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos. Cartaginés: 3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos. Verdes: 4 partidos, diferencia de gol -13, 0 puntos.

Última fecha (26 de agosto, 8 p. m.)

Cartaginés vs Independiente

Saprissa vs Motagua

Análisis: Grupo muy cerrado. Motagua clasifica con un empate. Saprissa solo ganando se asegura el boleto e Independiente dependen de su resultado directo y del marcador entre sí. Cartaginés con la victoria clasifica sin importar cualquier otro marcador con el empate queda fuera. Verdes eliminado.

Grupo D

Xelajú: 3 partidos, diferencia de gol +8, 9 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +8, 9 puntos. Olimpia: 3 partidos, diferencia de gol +5, 7 puntos.

3 partidos, diferencia de gol +5, 7 puntos. Águila: 3 partidos, diferencia de gol -1, 4 puntos.

3 partidos, diferencia de gol -1, 4 puntos. Estelí: 3 partidos, diferencia de gol -3, 3 puntos.

3 partidos, diferencia de gol -3, 3 puntos. Hércules: 4 partidos, diferencia de gol -9, 0 puntos.

Última fecha (27 de agosto, 8 p. m.)

Estelí vs Águila

Olimpia vs Xelajú

Análisis: Xelajú ya está clasificado con puntaje perfecto. Olimpia necesita al menos un empate para asegurar. Águila aún tiene opciones si derrota a Estelí. El equipo nicaragüense debe ganar y esperar combinación de resultados. Hércules eliminado.