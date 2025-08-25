Copa Centroamericana define boletos a la siguiente ronda
La última fecha de la fase de grupos inicia este martes.
A partir de este martes, los equipos de la Copa Centroamericana comenzarán a definir sus boletos a la siguiente fase. En cada grupo, los dos primeros avanzarán a la segunda ronda.
Repasamos a continuación la situación en cada grupo:
Grupo A
- Plaza Amador: 3 partidos, diferencia de gol +4, 9 puntos.
- Alajuelense: 3 partidos, diferencia de gol +1, 6 puntos.
- Antigua: 3 partidos, diferencia de gol +1, 4 puntos.
- Alianza: 3 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.
- Managua: 4 partidos, diferencia de gol -6, 0 puntos.
Última fecha (27 de agosto, 6 p. m.)
- Alajuelense vs Antigua
- Plaza Amador vs Alianza
Análisis: Plaza Amador ya está clasificado con puntaje perfecto. Alajuelense depende de sí mismo: si gana, asegura boleto. Antigua y Alianza aún tienen opciones, pero necesitan ganar y esperar resultados. Managua eliminado.
Grupo B
- San Miguelito: 3 partidos, diferencia de gol +3, 7 puntos.
- Municipal: 3 partidos, diferencia de gol +1, 5 puntos.
- Diriangén: 4 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.
- Herediano: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.
- Real España: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.
Última fecha (28 de agosto, 8 p. m.)
- Herediano vs Municipal
- Real España vs San Miguelito
Análisis: San Miguelito con un empate asegura clasificación. Municipal depende de su resultado ante Herediano. Los rojiamarillos y Real España necesitan ganar y esperar otros marcadores. Diriangén ya finalizó su participación.
Grupo C
- Motagua: 3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos.
- Independiente: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
- Saprissa: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
- Cartaginés: 3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos.
- Verdes: 4 partidos, diferencia de gol -13, 0 puntos.
Última fecha (26 de agosto, 8 p. m.)
- Cartaginés vs Independiente
- Saprissa vs Motagua
Análisis: Grupo muy cerrado. Motagua clasifica con un empate. Saprissa solo ganando se asegura el boleto e Independiente dependen de su resultado directo y del marcador entre sí. Cartaginés con la victoria clasifica sin importar cualquier otro marcador con el empate queda fuera. Verdes eliminado.
Grupo D
- Xelajú: 3 partidos, diferencia de gol +8, 9 puntos.
- Olimpia: 3 partidos, diferencia de gol +5, 7 puntos.
- Águila: 3 partidos, diferencia de gol -1, 4 puntos.
- Estelí: 3 partidos, diferencia de gol -3, 3 puntos.
- Hércules: 4 partidos, diferencia de gol -9, 0 puntos.
Última fecha (27 de agosto, 8 p. m.)
- Estelí vs Águila
- Olimpia vs Xelajú
Análisis: Xelajú ya está clasificado con puntaje perfecto. Olimpia necesita al menos un empate para asegurar. Águila aún tiene opciones si derrota a Estelí. El equipo nicaragüense debe ganar y esperar combinación de resultados. Hércules eliminado.