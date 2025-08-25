Nacional
Toro suelto sorprendió y causó temor en alrededores del Aeropuerto Juan Santamaría
El animal embistió vehículos y personas mientras caminaba por la autopista General Cañas.
Un toro suelto sorprendió y causó temor, este domingo, en los alrededores del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (ver video adjunto de Telenoticias).
El animal se escapó de una finca cercana y empezó a caminar por la autopista General Cañas.
Según testigos, el toro se desplazó por la vía varios metros y generó caos y preocupación entre las personas que se ubican a un costado del perímetro del aeropuerto para observar aviones.
Ahí embistió a personas y vehículos y, posteriormente, ingresó a los terrenos del Consejo Técnico de Aviación Civil, donde el Cuerpo de Bomberos finalmente lo acorraló y puso a salvo con su dueño.
