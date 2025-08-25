Juez decidirá en setiembre si ordena un cuarto juicio contra Celso Gamboa

La situación jurídica en Costa Rica del abogado Celso Gamboa no deja de arrojar nuevos elementos, en momentos en los que el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José estudia una solicitud de extradición a los Estados Unidos.

Si bien el 13 de agosto pasado, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública fue absuelto en un juicio por presunto tráfico de influencias en favor del exalcalde Johnny Araya, lo cierto es que los casos en su contra están lejos de desaparecer.

Por el contrario, recientemente, la Corte Suprema de Justicia halló una causa penal que ni siquiera estaba en el panorama de la propia defensa técnica del también exfiscal.

Valga recordar que, en una gestión planteada por los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo, se expuso que Gamboa no podía ser extraditado porque, en ese momento, estaba citado en tres sumarias. En una, ya salió ganancioso.

Las otras dos, según el planteamiento de la defensa, estaban programadas para celebrarse el año entrante. Sin embargo, ante solicitud de Teletica.com, la oficina de prensa del Poder Judicial actualizó la situación de las causas.

Dicha petición se derivó de una duda que sembró la hermana y representante del exmagistrado durante su atención a los medios, poco después de que este fuera absuelto por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública junto a Araya y la exfiscala Berenice Smith. Gamboa hizo ver que no estaban claros sobre la cantidad de procesos pendientes.

Fue por ello que este medio planteó la consulta y el departamento de comunicaciones confirmó que Gamboa está citado para una audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el próximo 16 de setiembre. Esa vista tiene como objetivo definir si un caso es o no elevado a juicio, luego de que se valora la acusación y la prueba que la sustenta.

La misma tiene que ver con el expediente 18-000075-0033-PE, en el que se persigue otro supuesto tráfico de influencias. Los hechos presuntamente se dieron 10 de abril de 2018 y tienen que ver con un aparente pedido que hizo el exministro a los entonces diputados Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, para que faltaran a la sesión legislativa de ese día, en la que se iba a votar la destitución de Gamboa. Además, supuestamente le solicitó a las también congresistas Marlene Madrigal y Nidia Jiménez que reconsideraran sus votos y que se inclinaran en contra de su cese del cargo.

El extraditable finalmente fue destituido de su puesto el 10 de abril de 2018.

Causa principal

Tal vez el caso más escandaloso que se siguió contra Celso Gamboa a nivel nacional, es el que se tramita en el expediente 17-000015-033-PE, que marcó un antes y un después en la carrera del exfiscal.

En ella se acusaron los presuntos de cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio. Los hechos fueron precisamente los mismos que dieron pie a su destitución y se relacionan con un viaje a Panamá que este, en apariencia, recibió como dádiva.

Según la Unidad Especializada de la Fiscalía General, el boleto y hospedaje del exmagistrado del 9 al 10 de octubre de 2016 fue pagado por la empresa importadora de cemento, Grupo JCB.

El Ministerio Público sostiene que, a cambio, el exministro evitó inhibirse de resolver una solicitud de desestimación en la causa 15-000022-0033-PE, en la que se perseguía a los exlegisladores Otto Guevara, Víctor Morales y Wálter Céspedes (actual alcalde de Matina), así como al empresario Juan Carlos Bolaños, por un aparente tráfico de influencias en favor de este último.

Los gastos del viaje de Gamboa supuestamente fueron pagados por un primo de Bolaños, de apellido Rojas, quien a su vez fungía como gerente general de su grupo económico.

Pero el caso además refiere a un hecho ocurrido el 18 de abril de 2017, cuando se cree que Gamboa, como integrante de la Sala de Casación Penal, dirigió y acompañó al empresario hasta un área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Una vez en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se le brindara una constancia de que no existían causas abiertas en su contra; gestión que fue realizada y, a criterio del Ministerio Público, el actuar del entonces magistrado dio una ventaja indebida al empresario.

La pieza acusatoria apunta que el 24 de octubre de 2017, Celso Gamboa compareció ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa y, presuntamente, faltó a la verdad pese a que estaba bajo juramento. Una de las supuestas mentiras tenía que ver con la forma en la que obtuvo su viaje y hospedaje en Panamá, así como sobre sus contactos con Bolaños.

Por este caso, tanto el exministro como el empresario enfrentaran un debate del 5 al 30 de enero de 2026.

Más pronto

El restante caso que se sigue contra Celso Gamboa es el que se tramita bajo el expediente 19-000218-0622-TP.

Originalmente, este tenía fecha fijada para juicio el 6 de marzo de 2026 en el Tribunal Penal de Cartago. No obstante, el contradictorio fue adelantado al 25 de setiembre próximo, en sus dos sesiones (mañana y tarde).

En él se persigue una aparente falsedad ideológica.

Dicho proceso tiene que ver con un documento supuestamente falso firmado por el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, que Gamboa presuntamente usó para ausentarse de una diligencia judicial.



Valga recordar que, en virtud de todos estos procesos, el Tribunal Penal de San José puede diferir la entrega del exmagistrado a Estados Unidos hasta que se resuelvan las causas pendientes en Costa Rica, o bien trasladarlo temporalmente para que afronte la justicia en ese país y, posteriormente, la local.