Esta es la razón por la que Elijah Wood (Frodo) ya no vendrá a Costa Rica

MegaCon 2025 confirmó que el actor Elijah Wood, reconocido mundialmente por su papel de Frodo Baggins en la trilogía El Señor de los Anillos, no podrá participar en el evento debido a compromisos de filmación adquiridos recientemente.

La producción explicó que Wood fue llamado de último momento para un papel protagónico en la secuela de Ready or Not, de Searchlight, donde actuará junto a Sarah Michelle Gellar (Buffy, la cazavampiros). El rodaje se llevará a cabo en Toronto, Canadá, lo que imposibilita su viaje a Costa Rica.

Dos miembros de la “Comunidad del Anillo” dicen presente

A pesar de la noticia, la organización anunció dos importantes incorporaciones que emocionarán a los fanáticos del universo de Tolkien: Billy Boyd (Pippin) y David Wenham (Faramir) se suman a la convención. Ambos compartirán con el público en sesiones de fotos, autógrafos y actividades especiales.

Boyd es recordado por interpretar la canción The Edge of Night en El Retorno del Rey y también ha participado en producciones como Master and Commander y la serie Outlander. Wenham, por su parte, ha destacado en películas como 300, Van Helsing, Iron Fist de Marvel y varias cintas del cine australiano.