Sebastián Calderón brilla en el CRC 506 Gran Fondo UCI

El ciclista Sebastián Calderón se consagró como el gran vencedor del CRC 506 Gran Fondo UCI Davivienda, realizado este domingo en una exigente ruta de 141.4 kilómetros entre Jacó, Quepos y regreso a Jacó.

La competencia forma parte del prestigioso circuito UCI Gran Fondo World Series y es el único fondo oficial de la UCI en Costa Rica, el cual otorga clasificación al Mundial de Grandes Fondos que se disputará en Lorne, Victoria, Australia, del 16 al 19 de octubre de 2025.

Calderón se impuso con un tiempo extraoficial de 3:08:28. El segundo lugar fue para Marcos Sánchez con 3:09:24, mientras que el tercer puesto lo ocupó Pablo Luis Mudarra, quien cruzó la meta en 3:09:26.

La prueba arrancó a las 7 a.m. en el Centro Cívico de Garabito, con la participación de ciclistas nacionales e internacionales que disfrutaron del reto deportivo en medio de los imponentes paisajes del Pacífico Central costarricense.

En la rama femenina del Gran Fondo, la ganadora fue la norteamericana Stephanie Clark, con tiempo de 3:22:30, seguida por Melisa Ávila (3:26:38) y Natalia Jiménez (3:26:40).

“Un recorrido muy lindo, que me encanta: muy caliente y duro, me favorece mucho. Supe leer la carrera y ataqué en el momento indicado para llegar en solitario. En el retorno fue un trayecto bastante estrecho y técnico, lo cual me gustó. Espero que esta carrera se siga realizando durante muchos años”, expresó Calderón tras la competencia.

En el Medio Fondo, de 69.8 km, con salida en Quepos y meta en Jacó, el triunfo fue para Gustavo Mesén con tiempo de 1:39:38. El segundo lugar lo ocupó Marvin Campos (1:43:17) y el tercero Juan de la Cruz Alvarado (1:51:29).

En la rama femenina, la ganadora fue Anabell Calderón con 1:56:16, seguida por Yessenia Torres (3:01:04) y Sandra Pacheco (3:06:13).

El evento contó con el aval de la

Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci)

