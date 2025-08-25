Conductor de bicimoto está en coma tras ser embestido por carro que no se detuvo

Dos hombres que viajaban en una bicimoto resultaron gravemente heridos tras ser golpeados por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en San Rafael Arriba de Desamparados, en horas de la madrugada del sábado.

En el video adjunto se observa claramente cuando un carro tipo 4x4 golpea la bicimoto, tirando a sus ocupantes hacia la acera. Luego, simplemente, sigue su rumbo.

“Me acuerdo de que primero pasó una moto por la izquierda y después fue el carro que nos pegó, yo iba a ir a dejar a mi primo a la casa. Me levanté y escuché que el hermano de mi primo ya lo estaba auxiliando, pero la verdad no me acuerdo cómo llegué a la Clínica Marcial Fallas, solo recuerdo cuando desperté y me estaban revisando”, dijo Christopher Jiménez, víctima de atropello.

El conductor de la bicimoto se encuentra internado en el Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente su familia lo reporta en coma.

“Cuando me llamaron de Emergencias, me dijeron que mi hijo y el primo tuvieron un accidente y estaban malheridos, yo salí de la casa hasta descalza por el susto. Mi tía está muy mal por mi primo, porque todavía está en el hospital y le pedimos a Dios que se recupere”, comentó Ania Arias, madre de una de las víctimas.

La familia pide ayuda para encontrar al conductor que se dio a la fuga. Cualquier información puede comunicarse al 800-8000-645 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o al WhatsApp 8800-0645.