Por aire y mar, buscan a cuatro pescadores desaparecidos en Guanacaste

El Servicio Nacional de Guardacostas (GC) confirmó a Teletica.com que mantiene un operativo de búsqueda para localizar a cuatro hombres que salieron a pescar, la noche del pasado jueves 21 de agosto, y hasta este lunes no han regresado ni se tiene noticia de su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue ingresado este domingo bajo el número 1765, en el Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que de inmediato fue reportado a Guardacostas.

“Varias personas salieron el jueves 21 de agosto en la noche, en una panga. Dicen que salieron a pescar, se les llama, pero no contestan. Salieron del embarcadero en Santa Elena y desde entonces no se sabe de ellos”, indicó Seguridad Pública.

La embarcación es una panga de color azul, de nombre Coyota, con matrícula GPC-8972.

Según Guardacostas, a bordo viajaban cuatro hombres identificados como Erasmo Avendaño, de 21 años; Alonso Rodríguez, de 23 años; Yelsin Chaves, de 35 años; y Carlos Herrera, de más de 60 años, conocido como “Chino”.

"El domingo 24 de agosto, a las 2:20 p. m., se realizó el primer patrullaje marítimo en playa Blanca, Guanacaste, el cual finalizó a las 10 p. m. sin resultados positivos.

“Hoy lunes, a las 8 a. m., fue el primer zarpe de una embarcación interceptora. Hasta este momento, no se tiene novedad alguna; sin embargo, aún permanece en el sector realizando un cuadrante, según corrientes y mareas”, detalló Guardacostas.

Asimismo, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) efectuó un sobrevuelo en la zona desde las 7:35 a. m. hasta las 10:40 a. m., sin éxito.

Según los familiares, antes de zarpar de Cuajiniquil, los pescadores habían informado que se dirigirían a la zona conocida como “Los Cabritos”, ubicada a una milla de la isla San Pedrillo, popularmente llamada Murciélago, donde planeaban colocar líneas para la pesca de dorados.

Las labores de búsqueda continúan por mar y aire en el Pacífico Norte del país, para intentar localizarlos cuanto antes.

